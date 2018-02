Super Bowl 2018: tutti gli ospiti, le star e le cantanti dell’evento. Justin Timberlake per lo show, Pink per l’Inno Nazionale

Il Super Bowl 2018 è naturalmente uno degli eventi sportivi più attesi dell’intera stagione, un appuntamento unico e irripetibile per una Nazione intera e per i tanti appassionati sparsi in giro per il mondo. Non è soltanto sport ma anche tanto spettacolo e folklore, in pieno stile americano.

Sono tre i momenti cruciali che andranno oltre la sfida tra i New England Patriots e i Philadelphia Eagles: lo show di metà partita che sarà tenuto da Justin Timberlake, l’Inno Nazionale (The Star-Spangled Banner) cantato da Pink, e America the Beautiful interpretato da Leslie Odom Jr. Appuntamento a domenica 4 febbraio, a Minneapolis.