Snowboard, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: nel PGS maschile vince l’elvetico Nevin Galmarini. Edwin Coratti e Roland Fischnaller fuori ai quarti

Cala il sipario sullo snowboard alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS maschile l’elvetico Nevin Galmarini vince il titolo olimpico, battendo nella big final l’idolo di casa, il sudcoreano Lee Sangho. Medaglia di bronzo per lo sloveno Zan Kosir, che nella small final ha avuto ragione del transalpino Sylvain Dufour. I nostri Roland Fischnaller ed Edwin Coratti, che avevano superato l’elimination run, sono usciti entrambi ai quarti, classificandosi rispettivamente in settima ed ottava posizione.

Sin dalle prime battute appare evidente il vantaggio della pista rossa, che difatti viene preferita sempre dagli atleti con diritto di scelta, ovvero quelli meglio piazzati al termine delle qualifiche: l’unico ad imporsi negli ottavi di finale scendendo su pista blu è proprio il nostro Edwin Coratti, che elimina l’austriaco Alexander Payer, mentre Roland Fischnaller supera il campione olimpico uscente, l’atleta olimpico dalla Russia (ma di origini americane) Vic Wild. Nei quarti di finale, su pista blu, entrambi gli italiani sfiorano l’impresa: Coratti perde per 19 centesimi dal francese Dufour, mentre Fischnaller fa tremare Galmarini, cedendo per soli 0″06. La legge della pista rossa non viene smentita nei quarti, mentre in semifinale il colpaccio lo firma il sudcoreano Lee, che su pista blu elimina, per 0″01, lo sloveno Kosir. L’elvetico Nevin Galmarini, leader incontrastato in classifica di Coppa del Mondo di specialità, scampato il pericolo ai quarti, vince con ampio margine i turni successivi e si prende oro e titolo olimpico.

