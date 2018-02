Snowboard, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: nel PGS cinque azzurri per coronare un sogno

Tanta Italia, anche con possibilità di medaglia, nello snowboard alpino, questa notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS, unica specialità rimasta nel programma a cinque cerchi, ben cinque italiani, quattro tra gli uomini ed una tra le donne, proveranno a dare l’assalto al podio.

A partire dall’1.00 ora italiana, via alla qualification run, dove sarà importante giungere al traguardo: tutti gli atleti che completeranno le due prove di qualifica sulle piste rossa e blu, approderanno all’elimination run, che farà da preludio alla fase finale, che partirà dagli ottavi di finale, alle 5.30.

Nella prima discesa, tra gli uomini, l’azzurro Aaron March partirà per primo sulla pista rossa, dove a lanciarsi per quarto sarà Roland Fischnaller, mentre Edwin Coratti partirà per terzo sulla pista blu, dove il nono a scendere sarà Mirko Felicetti. Tra le donne invece la nostra unica rappresentante, Nadya Ochner, sarà la decima al via, sulla pista rossa.

Dopo questa fase di qualifica, largo all’elimination run, che snellirà il novero dei pretendenti a 16 per ciascun tabellone, che poi animeranno i turni conclusivi. Si partirà così dagli ottavi di finale, fino alle small final, che assegneranno le medaglie di bronzo ed alle big final, che incoroneranno i nuovi campioni olimpici.

Foto: Profilo Facebook Nadya Ochner

roberto.santangelo@oasport.it