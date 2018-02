Slovenia-Italia oggi (sabato 3 febbraio), Europei calcio a 5 2018: orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

Oggi sabato 3 febbraio l’Italia torna in campo agli Europei 2018 di calcio a 5. Gli azzurri affronteranno la Slovenia nell’ultimo match della fase a gironi: gli azzurri, dopo aver pareggiato all’esordio contro la Serbia, sono obbligati a vincere o a pareggiare segnando almeno 3 reti (con il 2-2 si guarderebbero i cartellini) per qualificarsi ai quarti di finale. Una situazione difficile per i ragazzi di coach Menichelli che se la dovranno vedere contro i padroni di casa, sostenuti dalla folla di Lubiana che vuole l’impresa. L’Italia deve riscattare la debacle di due anni fa ma servirà davvero alzare il tasso tecnico del nostro gioco per fare la differenza contro una formazione arrembante e volitiva, in grado di impensierirci in entrambe le fasi di gioco.

L’Italia si affiderà come sempre ai suoi oriundi sperando nell’estro di Honorio, Merlim e capitan Lima per cercare di segnare ed entrare tra le migliori otto squadre del Vecchio Continente. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco ma dovrà decisamente fare un passo in avanti rispetto a quanto mostrato due giorni fa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2018 di calcio a 5. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 3 FEBBRAIO:

20.45 Italia-Slovenia













(foto Twitter UEFA Futsal)