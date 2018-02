Serie A, 25^ giornata: risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0, Torino-Juventus 0-1: botta e risposta al vertice. Vince il Benevento

Botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al 35′ a spingere in rete l’assist al bacio di Bernardeschi proveniente dalla destra.

Vittoria fondamentale del Bologna sul Sassuolo: il 2-1 permette ai felsinei di avvicinarsi alla salvezza mentre i neroverdi rimangono invischiati nella lotta per non retrocedere. Decisiva la rete di Pulgar all’88’, punizione magistrale che vale i tre punti dopo che Babacar aveva risposto a Poli nel primo tempo. Il Benevento non smette di sperare e ottiene la terza vittoria stagionale: i campani si impongono per 3-2 contro il Crotone, ora distante 11 punti. A decidere l’incontro è stato Diabate all’89’ su assist di Djimsiti, incornata di testa perfetta che lascia di stucco i calabresi che erano passati in vantaggio all’11 con Crociata e che poi avevano subito i gol di Sandro e Viola prima di trovare il momentaneo pareggio con Benali.

RISULTATI 25^ GIORNATA:

Udinese-Roma 0-2

Chievo-Cagliari 2-1

Genoa-Inter 2-0

Torino-Juventus 0-1

Benevento-Crotone 3-2

Bologna-Sassuolo 2-1

Napoli-SPAL 1-0

Atalanata-Fiorentina ore 18.00

Milan-Sampdoria ore 20.45

Lazio-Verona lunedì, ore 20.45

CLASSIFICA:

Napoli 66, Juventus 65, Roma 50, Inter 48, Lazio 46*, Sampdoria 41*, Milan 38*, Atalanta 37*, Torino 36, Udinese 33, Fiorentina 31*, Genoa 30, Bologna 30, Cagliari 25, Chievo 25, Sassuolo 23, Crotone 21, SPAL 17, Verona 16*, Benevento 10.













disegno Angelo Giacovazzo