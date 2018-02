Sei Nazioni 2018, Conor O’Shea: “Sono orgoglioso ma anche arrabbiato”; Sergio Parisse: “Inglesi più forti”

Un’Italia con tanti giovani, piena di esordienti, ma con un cuore davvero gigantesco riesce a ben figurare nel debutto del Sei Nazioni 2018: l’Inghilterra si impone allo Stadio Olimpico di Roma per 15-46, ma non riesce ad imporre in tutto e per tutto il proprio gioco, a causa di una nazionale di casa davvero molto attenta e pronta a controbattere colpo su colpo, calata nel finale.

Luci ed ombre analizzate, a caldo, dal tecnico Conor O’Shea e dal capitano Sergio Parisse. “Abbiamo fatto tante cose buone in campo ma anche alcuni errori. Sapevamo che il match contro l’Inghilterra sarebbe stato dura ma sono orgoglioso per l’impegno messo dai ragazzi ma anche arrabbiato per il pesante risultato finale“, sottolinea il tecnico dell’Italrugby.

A queste considerazioni si associa Parisse che ha dichiarato: “La sconfitta è pesante, gli inglesi sono stati più forti di noi e quando rallentiamo il ritmo facciamo fatica. I giovani hanno fatto una buona partita e sicuramente sono cose positive per le prossime partite. E’ sempre difficile uscire dal campo con questo score però quando abbiamo avuto il pallone, le opportunità non sono mancate. Ora però bisogna riposare per andare tra 6 giorni in Irlanda. Giocare lì sarà dura e ora dovremo recuperare energie per giocarcela sabato prossimo”.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL RUGBY

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Fir