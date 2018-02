Scherma, Coppa del Mondo 2018: la storia e la tradizione del Trofeo Luxardo. A Padova gli sciabolatori azzurri a caccia del podio

Torna la grande scherma in Italia e lo fa con la 61esima edizione del Trofeo Luxardo a Padova. Un appuntamento storico della Coppa del Mondo e che vedrà in pedana tutti i migliori sciabolatori del mondo. In totale sono 212 gli atleti in gara e c’è grande attesa soprattutto per gli azzurri che andranno alla caccia del podio sia nell’individuale di sabato sia nella prova a squadre di domenica.

L’ultima vittoria italiana al Luxardo risale a due anni fa, quando Aldo Montano riuscì a trionfare in finale contro l’ungherese Aron Szilagyi. Proprio lo sciabolatore magiaro ha la storica possibilità di vincere per la terza volta il Luxardo e dunque di ricevere il trofeo realizzato da Massimo Antonelli e che viene assegnato solo a chi riesce a salire sul gradino più alto del podio per tre volte. Un’impresa riuscita nella storia solo in sei circostanze.

Il Luxardo è storia, leggenda, magia e tradizione e la speranza degli azzurri è quella di tornare ad essere protagonisti proprio in una così grande occasione. A livello individuale l’Italia manca il podio dal secondo posto di Enrico Berrè ad Algeri, nella tappa d’esordio della stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Un podio che, invece, la squadra ha finora sempre centrato e il quartetto italiano punta alla vittoria in quel di Padova, dopo che lo scorso anno gli azzurri persero all’ultima stoccata contro la Corea del Sud.

Corea grande avversaria dell’Italia e asiatici super favoriti anche nella prova individuale con un terzetto fortissimo formato da Gu Bongil, Oh Sanguk e Kim Junghwan. Lo scorso anno a vincere fu l’ungherese Andras Szatmari, Campione del Mondo in carica e tra i principali candidati a salire sul gradino più alto del podio insieme ovviamente al già citato connazionale Szilagy.

Questi i convocati per l’Italia: Leonardo Affede, Alberto Arpino, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Francesco D’Armiento, Leonardo Dreossi, Gabriele Foschini, Fabrizio Marino, Luigi Miracco, Aldo Montano, Massimiliano Murolo, Riccardo Nuccio, Diego Occhiuzzi, Alberto Pellegrini, Giovanni Repetti, Federico Riccardi, Jacopo Rinaldi, Lorenzo Romano, Luigi Samele, Stefano Sbragia, Fabrizio Maria Scisciolo, Antongiulio Stella.

Qui di seguito il programma del Trofeo Luxardo:

Venerdi 2 febbraio

Fase a gironi | Tabellone preliminare: ore 12.00

Sabato 3 febbraio

Tabellone principale | t.64: ore 11.00

Fase finale: ore 17.00

Domenica 4 febbraio

Prova a squadre

Tabellone principale: ore 9.30

Finale 3°-4° posto: ore 15.50

Finale: ore 16.45

Il Trofeo Luxardo sarà visibile in diretta streaming sul sito federscherma.it dalle 13.30 di sabato e dalle 12.30 di domenica.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi