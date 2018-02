Salto con gli sci, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: le ambizioni degli italiani sul Normal Hill. In tre a caccia della seconda serie

Domani, con la gara dal trampolino piccolo, verrà assegnata la prima medaglia nel salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia, saranno quattro gli italiani impegnati, tutti capaci di superare la qualificazione nella prova di ieri. Andiamo a vedere quali sono le ambizioni degli azzurri.

COLLOREDO Sebastian: è la punta azzurra per questa gara. Ha nelle gambe una buona misura e una prestazione da primi 30 posti, che vorrebbero dire entrare nella seconda serie. Difficile chiedergli di più, ma un piazzamento tra i 30 gli consentirebbe di confermare quanto di buono fatto nelle Olimpiadi cui ha già partecipato.

BRESADOLA Davide: in allenamento non ha avuto grande costanza, ma quando trova il salto giusto dimostra di poter ottenere buoni risultati. Anche per lui l’obiettivo è entrare tra i migliori 30, anche se sulla carta sembra avere meno possibilità rispetto al friulano, che su queste strutture in cui conta maggiormente l’esplosività ha qualcosa in più.

INSAM Alex: qualificato senza patemi ai margini della top 30, anche lui punta ad un piazzamento che gli consentirebbe di effettuare il secondo salto. La sua gara, per caratteristiche, sarà quella sul trampolino lungo, dove possono emergere le sue doti da volatore in maniera migliore.

CECON Federico: l’obiettivo, per lui, è stato raggiunto centrando la qualificazione. Difficile chiedergli di più dato il livello degli atleti presenti.













