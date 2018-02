Salto con gli sci, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: gli azzurri cercano l’accesso tra i migliori 30

Con la prova di qualificazione dal Normal Hill, che prenderà il via alle 13.30 italiane, nella giornata odierna si aprirà ufficialmente il programma del salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La qualificazione potrebbe già essere uno snodo fondamentale per gli italiani: quale può essere l’obiettivo dei quattro azzurri impegnati nella gara sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia?

Chiedere medaglie a Sebastian Colloredo, Alex Insam, Davide Bresadola e Federico Cecon è semplicemente utopistico, e questo è un dato di fatto. Gli azzurri, però, nei salti di allenamento di ieri hanno destato buone sensazione, mentre oggi, come tanti altri, hanno deciso di rimanere a riposo. Le prestazioni, però, fanno sperare in un buon risultato, specialmente da parte dell’esperto Sebastian Colloredo, che ha addirittura concluso una serie in decima posizione nella giornata di ieri. Per il friulano, dunque, l’obiettivo realistico potrebbe essere quello di entrare tra i migliori 30, che gli consentirebbe di prendere parte alla seconda serie di salti, come gli era riuscito in entrambe le competizioni (Normal Hill e Large Hill) sia a Vancouver 2010 che a Sochi 2014. A Torino 2006, invece, era riuscito solo nella prova sul piccolo.

Anche Insam e Bresadola, in ogni caso, potrebbero avere delle possibilità, ma entrambi hanno bisogno di un salto migliore rispetto a quelli visti ieri (salvo rare eccezioni), in attesa della gara sul trampolino grande, dove possono esprimere al meglio le loro doti nella fase di volo. Più difficile immaginare Cecon su questi livelli: per lui il primo ostacolo da superare sarà proprio la qualificazione.

L’appuntamento, come ricordato già in precedenza, è per le 13.30. Nel primo vero salto di gara, valido per la qualificazione, potremmo capire di più sulle reali potenzialità sugli atleti che parteciperanno alla competizione su Normal Hill e anche sugli azzurri, nella speranza che quanti più possibile riescano ad ottenere un posto tra i 50 che parteciperanno alla gara di sabato.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI SCI NORDICO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it