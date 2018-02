Salto con gli sci, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: azzurri in evidenza nei salti di allenamento del trampolino piccolo

Nella notte italiana si sono svolte le prime prove alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Spazio al salto con gli sci maschile, i ragazzi hanno testato il trampolino normale nella prima sessione di allenamento: ogni atleta ha avuto a disposizione tre salti. Nella tarda mattinata si tornerà nuovamente sulla neve sudcoreana per altri tre salti in vista delle qualificazioni di domani.

PRIMO SALTO – La Polonia batte la Germania. Dawid Kubacki, con un volo da 107 metri (86.8), riesce ad avere la meglio sul connazionale Kamil Stoch (106 metri per 85.3), mentre alle loro spalle finiscono i tedeschi Markus Eisenbichler (83.3). e Stephan Leyhe (83.1). Discreta prestazione da parte degli italiani: Davide Bresadola è 21esimo (95.5 metri per 61.7 punti), Sebastian Colloredo è 24esimo (92 metri per 59.8), Alex Insam 33esimo (90.0, 53.8), Federico Cecon 48esimo 80.0, 32.8).

SECONDO SALTO – In questa occasione arriva il dominio di Kamil Stoch. Il vincitore dei Quattro Trampolini vola a 108.5 (73.6) e chiude abbondantemente davanti all’austriaco Manuel Fettner (67.2) e al polacco Dawid Kubacki (62.6) che si dimostra in grande spolvero. Sebastian Colloredo si migliora notevolmente ed è decimo (100 metri e 56.1) mentre tutti gli altri azzurri chiudono oltre la trentesima posizione: Davide Bresadola 31esimo (41.4), Alex Insam 47esimo (32.7), Federico Cecon (30.1).

TERZO SALTO – Il tedesco Andres Wellinger ottiene la miglior misura di giornata (110.5 metri per 75 punti) e precede nettamente i polacchi Stefan Hula (65.8) e Kamil Stoch (65.0) che si è dimostrato il più continuo nel corso della giornata odierna. Italiani un po’ più in difficoltà: Sebastian Colloredo 27esimo (44.1), Alex Insam 33esimo (39.8), Davide Bresadola 37esimo (37.8), Federico Cecon 38esimo (36.0).













(foto profilo Facebook Bresadola)