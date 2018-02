Rugby, Sei Nazioni 2018: Francia-Italia. Quando si gioca? Programma, orari e tv

Dopo una settimana di riposo, riprenderà il Sei Nazioni di rugby: venerdì 23 febbraio alle ore 21.00, all’Orange Velodrome andrà in scena Francia-Italia, gara valida per la terza giornata del torneo. Per gli azzurri si tratta della seconda trasferta consecutiva dopo quella in terra irlandese.

Francia ed Italia provengono entrambe da due sconfitte molto diverse tra loro: gli italiani sono stati largamente battuti da Inghilterra (in casa) ed Irlanda (in trasferta), mentre i transalpini hanno sempre perso di misura delle autentiche battaglie, contro l’Irlanda in casa e contro la Scozia in trasferta.

Le gare saranno trasmesse in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Tutte le sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY, nonché su OASport. Di seguito il programma completo dell’incontro.

Venerdì 23 febbraio ore 21.00

Francia-Italia

diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY e su OASport.













Foto: Lorenzo Di Cola

