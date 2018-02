Rugby, Guinnes Pro 14 2018: Munster vince 33-5 con le Zebre

Non solo Sei Nazioni per quanto riguarda il rugby internazionale. E’ andato in scena oggi anche il Guinnes Pro 14: impegnate in questo sabato le Zebre per quanto riguarda le italiane. Ovviamente formazioni rimaneggiate a causa degli impegni delle nazionali. La franchigia tricolore viene sconfitta per 33-5 con Munster.

Partono bene i padroni di casa che a fine primo tempo sono in vantaggio per 12-0: mete per Arnold e Scott. Le Zebre reagiscono con Palazzani, che trova la meta al 53′, ma, nel giro di due minuti, Copeland (56′) e Scannell (58′), chiudono la pratica. L’ultima realizzazione porta nuovamente la firma di Arnold.

Munster-Zebre 33-5

Zebre: 15 Ciaran Gaffney, 14 Gabriele Di Giulio, 13 Giulio Bisegni, 12 Faialaga Afamasaga, 11 Giovanbattista Venditti, 10 Serafin Bordoli, 9 Guglielmo Palazzani, 8 Jimmy Tuivaiti, 7 Johan Meyer, 6 Renato Giammarioli, 5 George Biagi (c), 4 David Sisi, 3 Eduardo Bello, 2 Tommaso D’Apice,1 Cruze Ah-Nau;

A disposizione: 16 Luhandre Luus, 17 Andrea De Marchi, 18 Roberto Tenga, 19 Leonard Krumow, 20 Derick Minnie, 21 Riccardo Raffaele, 22 Maicol Azzolini, 23 Rory Parata;

mete: Palazzani (53′)

Munster: Simon Zebo; Darren Sweetnam, Sammy Arnold, Dan Goggin, Alex Wootton; JJ Hanrahan, Duncan Williams; James Cronin, Niall Scannell, Brian Scott; Jean Kleyn, Billy Holland (C); Jack O’Donoghue, Conor Oliver, Robin Copeland.

A disposizione: Kevin O’Byrne, Jeremy Loughman, John Ryan, Gerbrandt Grobler, Dave O’Callaghan, John Poland, Ian Keatley, Rory Scannell;

mete: Arnold (25′, 73′), Scott (36′), Copeland (56′), Scannell (58′)

trasformazioni: Hanrahan (37′), Keatley (57′, 59′, 74′)

Foto: Griffoni