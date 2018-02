Pattinaggio di figura, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Cappellini-Lanotte, un Team Event che può dare la carica

I danzatori sul ghiaccio azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno inaugurato la loro terza Olimpiade partecipando alla gara del Team Event guadagnando la quarta posizione in entrambi i segmenti. La coppia allenata da Paola Mezzadri, Maurizio Margaglio e Marina Zueva è arrivata a PyeonChang perfezionando molto i propri programmi rispetto alla prima parte di stagione, iniziata leggermente in ritardo a causa di un lieve infortunio alla mano di Anna. Nonostante ciò i Campioni Del Mondo 2014 hanno commesso in questa occasone alcune piccole imprecisioni, nella disciplina della danza imperdonabili.

Nella short dance la coppia ha subito un calo nel punteggio rispetto alle ultime due uscite: sia nella Finale Grand Prix di Nagoya sia ai Campionati Europei di Mosca Anna e Luca erano riusciti a superare quota 74 punti contro i 72.51 ottenuti nel Team Event. La motivazione di questa leggera flessione sta semplicemente nel grado di esecuzione degli elementi e in una detrazione: nonostante non ci siano state particolari errori infatti, il GOE nella sequenza di Rhumba e sulla partial step sequence è stato più basso, seppur non negativo. Discorso simile per la danza libera: nel secondo segmento di gara gli azzurri oltre che ottenere solo un livello tre su entrambe le serie di passi, hanno ricevuto anche un livello 2 su un sollevamento perdendo così punti importantissimi chiudendo la gara con un totale di 107.00.

Tuttavia il Team Event è stato per Anna e Luca una prova fondamentale in prospettiva della gara di specialità: la danza, si sa, è uno sport gerarchico; ma come abbiamo già ripetuto tante volte è anche una disciplina in cui un minimo errore può creare danni irreparabili e cambiare definitivamente le sorti di tutta la competizione. Nei due programmi presentati, Cappellini-Lanotte hanno ricevuto degli indizi utilissimi dal giudizio dei giudici, i quali hanno segnato la direzione su cui lavorare in questo breve periodo prima dell’importante appuntamento previsto tra sette giorni, in cui gli atleti delle Fiamme Azzurre dovranno tentare l’assalto alle posizioni di vertice.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier