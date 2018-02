Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali 2018 – Carolina Kostner: “Mi sento a mio agio, credo nel gruppo. L’età? Sono una bambina anche io”

Carolina Kostner ha conquistato un bellissimo secondo posto nel programma corto valido per il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante ha incantato ancora una volta e, insieme a Marchei/Hotarek, ha trascinato l’Italia al quarto posto nella classifica parziale: domani si proverà a lottare per una medaglia.

Queste le dichiarazioni che l’altoatesina ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport: “Mi son sentita a mio agio sin dal primo momento in cui ho messo i pattini su questo ghiaccio: sono grata e felice di essere qui. Non l’ho mai dato per scontato. E’ per questo che non mi aspetto niente, se non di riuscire a dare il meglio. E’ bello poter condividere la mia passione col resto del mondo, ancor più bello è poterlo fare nell’ambito della gara a squadre. Siamo cresciuti insieme, siamo diventati amici, ci meritiamo questo palcoscenico. Credo in questo gruppo, siamo molto affiatati. Sono emozionata, ma l’esperienza aiuta: certe dinamiche, dal Villaggio in giù, mi sono ormai note. Ma ho affrontato ogni Olimpiade in fasi diverse della mia vita e quindi anche gli stati d’animo cambiano. Il salto imperfetto? Ho capito sin dal flip che avrei rischiato. Ma mi son detta: “Lo provo e poi vediamo quando atterro”. E riguardo alla sua età e a quella delle avversarie aggiunge: “Quel che nessuno sa è che sono ancora una bambina anch’io…”.

(foto Valerio Origo)