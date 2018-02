Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando iniziano? Il programma e le date

Le Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si svolgeranno dal 9 al 18 marzo. Dieci giorni di gare appassionanti, avvincenti ed emozionanti con tanti Campioni provenienti da tutto il mondo che si fronteggeranno per conquistare le ambite medaglie a cinque cerchi. Tanti eroi della vita quotidiana, esempi per tutti pronti a risplendere sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud.

Gli sportivi diversamente abili si cimenteranno in sei sport e si contenderanno ben 80 titoli. Tante Nazioni partecipanti tra cui anche l’Italia, presente soltanto con un contingente di 26 atleti ma che spera di conquistare un paio di medaglie: l’obiettivo è cancellare il pesante zero di Sochi 2014. Le Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 scatteranno venerdì 9 marzo con la Cerimonia d’Apertura, poi il via alle gare: tutti i giorni ci sarà spazio per una cospicua distribuzione di titoli in tutti gli sport. Dal 9 al 18 marzo (cioè un paio di settimane dopo i Giochi Olimpiadi che si sono conclusi il 25 febbraio) ci sarà spazio per sci alpino, sci nordico, biathlon, hockey, curling, snowboard.

La Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 9 marzo, dal giorno seguente si assegneranno le medaglie. Sabato 10 marzo con 12 titoli (è la giornata più ricca, 6 dall’alpino e 6 dal biathlon), poi domenica 11 ancora sei titoli di alpino e 2 di sci di fondo, si incomincia la settimana con 5 titoli dallo snowboard e ancora 4 dal fondo, martedì 12 con 6 titoli dal biathlon e 6 dall’alpino, scorpacciata mercoledì 14 con 6 ori per il fondo e 3 per l’alpino che sarà l’unica disciplina ad assegnare medaglie giovedì 15, venerdì 16 spazio ancora al biathlon (6) e allo snowboard (5), weekend conclusivo con le Finali di curling e hockey ma anche con tanto sci di fondo (8) e gli ultimi titoli di alpino (6).

Le Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 incominceranno venerdì 9 marzo e si concluderanno domenica 18 marzo. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, previste alcune ore in chiaro sui canali Rai, consuete dirette streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai.

