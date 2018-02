Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: Italia-Ungheria. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

Oggi giovedì 1° febbraio il Setterosa torna in acqua e farà il proprio debutto nella Europa Cup 2018, nuova competizione continentale di pallanuoto organizzata dalla LEN. La nostra Nazionale sarà impegnata a Volos (Grecia) contro l’Ungheria: scontro diretto di grandissimo fascino, super sfida storica davvero imperdibile contro le maestre magiare, partita fondamentale per la supremazia nella Pool B della nuova rassegna.

Le azzurre si sono preparate duramente per il primo incontro del 2018: il tranining camp in Australia, con tanto di amichevoli vinte contro le padrone di casa, ha messo in mostra una squadra assolutamente competitiva e in grado di mettersi in luce. Esordio dunque in salita contro l’Ungheria prima delle sfide decisamente più abbordabili contro Grecia, Germania e Israele previste per i prossimi giorni.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Ungheria, match d’apertura dell’Europa Cup 2018 di pallanuoto femminile. La partita non sarà trasmessa in diretta tv ma è prevista la diretta streaming sul sito della LEN. Gli orari sono italiani (in Grecia sono un’ora avanti rispetto a noi).

GIOVEDI’ 1° FEBBRAIO:

18.00 Italia vs Ungheria