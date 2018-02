Pallanuoto, Euro Cup 2018: Sport Management-Marsiglia 11-10. “Mastini” superbi: è finale!

Sport Management in finale nell’Euro Cup di pallanuoto maschile: la squadra italiana, dopo essersi imposta in trasferta all’andata per 11-9, batte nuovamente il Marsiglia nella semifinale di ritorno a Busto Arsizio per 11-10. Dopo un prima metà di gara in cui i padroni di casa pongono a rischio il passaggio del turno, un terzo quarto straordinario rimette a posto le cose, anche se nel finale di gara c’è qualche patema d’animo di troppo. Questa è la vittoria del collettivo contro i singoli: nella squadra di casa vanno in rete 10 degli 11 giocatori di movimento, con il solo Antonio Petkovic a siglare una doppietta (peraltro con l’ultimo gol del confronto), mentre tra le fila dei francesi siglano un poker sia Djurdjic che Vukicevic. Da segnalare però che i transalpini commettono 17 falli gravi, con quattro espulsioni definitive, mentre gli italiani soltanto 11, due dei quali però sono costati altrettanti rigori (uno solo realizzato).

Dopo il 3-3 della prima frazione, con i padroni di casa tre volte avanti e poi sempre raggiunti, nel secondo quarto i francesi mettono paura, portandosi sul 4-7, che darebbe loro la qualificazione, ma Blary trova il 5-7, riequilibrando il discorso passaggio del turno, mandando le formazioni al secondo intervallo proprio su questo punteggio. Nel terzo quarto capolavoro griffato Sport Management, che sigla un parziale di 4-0 che praticamente spinge i “Mastini” in finale. Nell’ultima frazione mille emozioni: Baraldi sigla il 10-7 (parziale complessivo di 6-0 dal 4-7), poi gli ospiti tornano al gol dopo 14’38” (un’eternità nella pallanuoto, in pratica mezza partita) ed hanno l’ultimo sussulto d’orgoglio, rientrando sul 10-10 a 1’31” dalla sirena finale. Petkovic in superiorità numerica però affossa qualsiasi velleità di miracolo sportivo dei francesi e consegna il pass per la finale alla società italiana, che nell’ultimo atto affronterà i magiari dell’FTC Budapest.













Foto: Comunicato stampa BPM Sport Management

roberto.santangelo@oasport.it