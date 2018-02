Pallamano, Coppa Italia femminile 2018: Indeco Conversano campione! Oderzo sconfitto 26-23 in finale

Va all’Indeco Conversano l’edizione 2018 della Coppa Italia di pallamano femminile, al termine di una finale ricca di spettacolo contro l’Oderzo, chiusa con il punteggio di 26-23, proprio in un gremito Pala SanGiacomo, casa delle pugliesi.

Avvio di gara in favore delle locali, capaci di arrivare frequentemente al tiro, grazie ad una ispiratissima Giusy Ganga, infallibile nei tiri dai 7 metri, compreso quello che al quarto d’ora costringe al time-out Neven Andreasic, sul punteggio di 8-5. Dall’altro lato del campo è invece Arasay Duran (ex di turno) a trascinare le trevigiane, mettendo a segno tre reti consecutive, fino all’8-8. In trance agonistica, le giallo-nere mettono anche il muso avanti sul 9-8, mantenendo il vantaggio fino al 12-11 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa sale in cattedra Giada Babbo, che con le sue reti consente all’Indeco di restare in scia, fino al nuovo allungo delle padrone di casa, che al 43′ si ritrovano avanti 19-16, esprimendosi molto positivamente in difesa. Nel finale le venete accorciano il distacco, ma il 26-23 conclusivo fa partire la festa del Pala SanGiacomo.

Un successo meritato per le ragazze del presidente Roscino, sempre in controllo della partita anche nei momenti di difficoltà, che permette loro di alzare al cielo la quarta Coppa Italia consecutiva, un record.

Foto: FIGH

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter