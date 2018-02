Olimpiadi PyeongChang 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di domenica 18 febbraio

Una domenica 18 febbraio con speranze di medaglia al lumicino per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le percentuali del borsino.

SCI ALPINO

Ore 5.45, seconda manche gigante maschile

Nella stagione in corso nessun azzurro è mai salito sul podio tra le porte larghe. Una medaglia sembra davvero un obiettivo utopistico. In questa Olimpiade, tuttavia, le sorprese non sono mancate ed i nostri portacolori dovranno provarci senza remore, approfittando magari di eventuali passi falsi altrui. Luca De Aliprandini, seppur solo a tratti, di volta in volta ha dimostrato di poter sciare alla pari con i migliori, mentre Florian Eisath è apparso in crescita nelle settimane precedenti ai Giochi. Salvo sorprese, in ogni caso, non dovrebbero materializzarsi colpi di scena.

Percentuali di medaglia

Luca De Alipranini: 10%

Florian Eisath: 5%

Manfred Moelgg: 1%

Riccardo Tonetti: 1%

SCI DI FONDO

7.15, staffetta maschile 4×10 km

Federico Pellegrino lo afferma da settimane: “In staffetta possiamo sorprendere e giocarci una medaglia“. Se guardiamo ai risultati dei singoli atleti azzurri nell’annata attuale, le chance di podio sono pressoché nulle. E’ altrettanto vero come in questo tipo di gare a squadre gli atleti trovino spesso energie e motivazioni supplementari per spingersi oltre i propri limiti. Con avversarie del calibro di Norvegia, OAR, Svezia, Finlandia e Francia, una eventuale medaglia azzurra costituirebbe una delle più grandi sorprese di questa Olimpiade.

Percentuali di medaglia

Italia, 5%

BIATHLON

Ore 12.15, mass start maschile

Per Lukas Hofer e Dominik Windisch vale sempre il solito discorso: riusciranno a limitare gli errori al poligono? Dovessero contenere i danni, magari con un 18/20, allora potrebbero giocarsi qualcosa di importante.

Percentuali di medaglia

Lukas Hofer: 20%

Dominik Windisch: 20%