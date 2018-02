Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutte le finali e le gare che assegnano medaglie di martedì 13 febbraio. Il calendario completo. Programma, orari e tv

Martedì 13 febbraio si assegneranno ben otto titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sulla combinata di sci alpino, sulle sprint di sci di fondo e sui 500m di short track femminile. Spazio anche alle finali del torneo di curling misto e ai 1500m maschili di speed skatint.

Di seguito tutto il calendario, il programma dettagliato e gli orari delle gare di martedì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Premium Player e su Eurosport Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono otto ore avanti rispetto a noi).

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Finale per il bronzo (misto)

02.00 SNOWBOARD – Halfpipe, Finale (femminile)

03.30 SCI ALPINO – Combinata alpina, discesa libera (maschile)

05.00 SNOWBOARD – Halfpipe, qualificazioni (maschile)

07.00 SCI ALPINO – Combinata alpina, slalom (maschile)

08.40 HOCKEY – Canada vs Finlandia (femminile)

09.30 SCI DI FONDO – Sprint t.c., qualificazioni (femminile)

10.00 SCI DI FONDO – Sprint t.c., qualificazioni (maschile)

11.00 SHORT TRACK – 500m, quarti di finale (femminile)

11.26 SHORT TRACK – 1000m, batterie (maschile)

11.30 SLITTINO – Singolo, terza e quarta manche (femminile)

12.00 SPEED SKATING – 1500m (maschile)

12.00 SCI DI FONDO – Sprint t.c., Blocco Finale (femminile)

12.00 SCI DI FONDO – Sprint t.c., Blocco Finale (maschile)

12.05 CURLING – Finale per l’oro (misto)

12.11 SHORT TRACK – 500m, semifinali (femminile)

12.30 SHORT TRACK – Staffetta, qualificazioni (maschile)

13.10 SHORT TRACK – 500m, Finale (femminile)

13.10 HOCKEY – USA vs Russia (femminile)

