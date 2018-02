Olimpiadi Invernali 2022: quando e dove si svolgeranno? Appuntamento a Pechino! Tutte le date ed il programma

Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si sono ufficialmente concluse, il braciere si è spento, la festa è finita dopo due settimane appassionanti di gara e di grandi emozioni. Durante la Cerimonia di Chiusura è già stato passato il testimone a Pechino che ospiterà i Giochi dedicati agli sport della neve e del ghiaccio tra quattro anni. La capitale cinese sarà il teatro delle Olimpiadi Invernali 2022: appuntamento tra quattro anni, dal 4 al 20 febbraio, per nuove vibranti gare, per grandi sfide, per battaglie avvincenti con tante medaglie in palio.

Pechino è stata scelta durante la sessione del Cio svoltasi nel 2015 a Kuala Lumpur e diventerà la prima città a ospitare le Olimpiadi si in versione estiva (2008) che in versione invernale. I Giochi rimarranno dunque in Asia dopo l’evento in Corea del Sud, senza dimenticarsi che nel 2020 saremo a Tokyo (Giappone) per le estive. Gli sport in programma sono gli attuali 15 con sempre 102 titoli in palio ma potrebbero esserci delle novità visto che si sta parlando a lungo dell’introduzione di nuovi sport/discipline. Naturalmente il calendario completo e il programma dettagliato verranno comunicati soltanto nei prossimi anni. Ricordiamo che in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi quindi ci aspettano nuove nottate di passione.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













(foto Pentaphoto FISI)