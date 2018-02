Nuoto, Gregorio Paltrinieri si impone nella 4 km in acque libere a Melbourne. Riscontri positivi per l’azzurro

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 25-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-25 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA

Continua con ottimi riscontri il programma di allenamenti di Gregorio Paltrinieri in Australia. Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero si è esibito ancora una volta nelle acque libere.

A Melbourne, l’azzurro ha ottenuto il successo nella 4 km di fondo con il crono di 35’57”, precedendo gli australiani Lucas Tucker e Josh Doherty, rispettivamente secondo in 39’07” e terzo in 39’49”. Una prestazione confortante che si aggiunge alle altre di Greg in questo periodo “australiano”. “È stato un ottimo test ed è la conferma che la condizione sta crescendo. Sono partito forte, sfruttando al meglio la corrente al favore, e sono arrivato al traguardo non particolarmente stanco“, le parole dell’azzurro riportate dal sito della Fin.

Riscontro importante per lui, desideroso di gareggiare in maniera sempre più competitiva e convinta nel fondo. Come è già noto, infatti, nel prossimo mese il carpigiano farà ritorno in Italia e sarà al via delle FINA Marathon Swim World Series 2018 in acque libere a Doha (17 marzo).













Foto: Credit La Presse