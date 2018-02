Napoli-Lipsia, Andata Sedicesimi Europa League 2018: quando si gioca? Programma, orari e tv. Il palinsesto completo

Il 15 febbraio alle ore 21.05 il San Paolo avrai i colori continentali della Europea League nella sfida tra Napoli e Lipsia, valida per l’andata dei sedicesimi di finale. Un match che i partenopei non potranno certo sottovalutare se vorranno andare avanti nella competizione.

La domanda, però, è proprio questa: gli uomini di Maurizio Sarri con quali stimoli scenderanno in campo? In lizza per lo “Scudetto” con la Juventus, gli azzurri potrebbero scegliere di privilegiare il torneo nazionale rispetto alla appuntamento europeo. Un discorso meramente economico in contrasto però con la crescita di mentalità auspicata da tutto l’ambiente napoletano. Va da sé che, da questo punto di vista, per i campani sarà un esame di maturità avendo come avversario, tra l’altro, 2° classificato in Bundesliga.

Osservati speciali tra le fila teutoniche il centravanti 21enne Timo Werner (10 gol in Germania e 3 in Champions League), Naby Keita, centrocampista classe 1995, che si trasferirà al Liverpool a fine stagione per 48 milioni di sterline e dotato di ottime qualità e lo svedese Forsberg, esterno offensivo con grandi attitudini in fase di rifinitura.

Sarri, dunque, dovrà puntare su una formazione solida e collaudata se vorrà avere le meglio pertanto la gestione di un eventuale turnover dovrà essere assai ponderata. Il ricorso ai tre “piccoli” tenori in avanti potrebbe essere necessaria e quindi Mertens, Insigne e Callejon costretti agli straordinari. Staremo a vedere…

La partita sarà trasmessa da Sky Sport (canale 201 Sky Sport 1; canale 251 Sky Calcio 1) e godrà della visione in chiaro su RSI, sul digitale terrestre. Attenzione però che la trasmissione della tv di Stato svizzera sarà possibile in Italia solo nelle province di Como, Varese, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e nella parte settentrionale di Milano, che grazie al fenomeno dell’overspilling (lo sforamento naturale del segnale televisivo al di fuori dei confini nazionali) possono vedere in chiaro sul digitale terrestre i programmi di RSI LA 1 e RSI LA 2. Ovviamente il match sarà seguito anche dalla DIRETTA LIVE testuale di OASport.

PROGRAMMA NAPOLI LIPSIA

ANDATA

15 febbraio: Napoli-Lipsia. Ore 21.05













Foto: Gianfranco Carozza