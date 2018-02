Motomondiale: Francesco “Pecco” Bagnaia sbarca in MotoGP dal 2019, correrà nel team Ducati Pramac

Era già nell’aria da diverso tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità: Francesco “Pecco” Bagnaia sbarcherà in MotoGP nella stagione 2019. Il giovane talento nato a Torino nel 1997 ha confermato a Sky Sport 24 che questo sarà il suo ultimo anno in Moto2 e che, per le stagioni 2019 e 2020, ha siglato un accordo con il team Ducati Pramac (dove attualmente corrono Danilo Petrucci e l’australiano Jack Miller). Una notizia che, ovviamente, riempie di orgoglio il giovane pilota.

Le prime parole di Bagnaia, com’era prevedibile, non possono che rivelare grande emozione. “Sono davvero felice, è qualcosa di incredibile – spiega il piemontese a Sky Sport2 4 – Andrò a correre in una squadra che mi ha voluto fortemente. Stavamo pensando al salto in MotoGP sin dalla conclusione del campionato 2016, ma ora finalmente tutto è diventato realtà. Correrò nella classe regina con la Ducati, sarà davvero fantastico”.

Come si è svolta la trattativa? “La prima vera offerta me l’hanno proposta a fine ottobre ed io, per come sono fatto, avrei firmato immediatamente d’istinto – sorride – Fortunatamente, però, grazie alla VR46 che mi segue, mi sono mosso con calma, senza fretta. Mi hanno aiutato a capire com’è la MotoGP, le differenze che incontrerò e quindi, quando ho visto che sia io che il team eravamo della stessa idea, abbiamo compiuto l’ultimo passo, firmando questa mattina in casa Ducati”.

Cos’hanno visto in te? “Sin dai tempi nei quali correvo con la Mahindra, e centravo buoni risultati, li ho colpiti positivamente. Sapevano che non ero in una situazione facile ma, nonostante tutto, sono riuscito a crescere molto e passo dopo passo, ho fatto vedere cose interessanti anche in Moto2. A questo punto dovrò concludere bene l’opera in questo 2018 prima del grande salto”.

Due anni fa compisti 9 giri a Valencia con la Ducati MotoGP. Era già un segno? “Non è che avessi girato molto in quei test, ma realizzai una delle migliori velocità di punta. Forse quello li fece alzare un sopracciglio. Di sicuro dovrò sfruttare il mio stile di guida dolce nel quale non distruggo le gomme e non metto alla frusta i freni”.

Un altro italiano, dunque, arriva in MotoGP. Mancano ancora 12 mesi a questo sbarco vero e proprio. Per il momento Bagnaia dovrà concentrarsi sul campionato mondiale di Moto2 ormai alle porte. L’obiettivo, ovviamente, sarà puntare al titolo, per presentarsi nel migliore dei modi al piano superiore nella stagione successiva. “Finalmente avrò l’opportunità per centrare il bersaglio grosso – conclude Bagnaia – I test hanno fatto vedere che posso lottare con i migliori e cercherò con tutte le mie forze di raggiungere un grande sogno. Anche se i migliori della Moto2 sono passati in MotoGP, l’equilibrio regnerà sovrano, con almeno 10 piloti a pari merito”.

Foto: Valerio Origo