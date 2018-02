LIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Nicola Tumolero cerca la magia, Andrea Giovannini outsider. Bisogna crederci!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ il giorno dei 5000 metri maschili sull’Oval di Gangneung e le attese per gli azzurri non sono pochi. Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini sono le due fiches, oltre a Davide Ghiotto a cimentarsi in una distanza dove l’olandese Sven Kramer domina da diverso tempo.

Tumolero è reduce da una stagione molto positiva: l’oro continentale su 5 km a Kolomna (Russia) e la quarta piazza nella graduatoria di Coppa del Mondo sono riscontri che fanno ben sperare in vista di una gara molto sentita. Aspettative alte anche per Giovannini, quarto a Calgary (Canada) su questa distanza e capace di stupire. Agli Europei il rendimento non è stato all’altezza del compagno di Nazionale ma il giorno decisivo è quello a Cinque Cerchi ed il pinetano vorrà esprimere il 100%.

Certo, sarà difficile. Il livello è altissimo ed al di là del mostro Kramer, giusto ricordare l’olandese naturalizzato canadese Ted-Jan Bloemen (primatista del mondo), l’altro orange Bob De Jong, il duo tedesco Beckert/Geisreiter ed il norvegese Pedersen. Tanti in lizza per il podio in una delle gare più belle del pattinaggio pista lunga.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per quel che avverrà sul ghiaccio. Appuntamento alle ore 8.00. Buon divertimento!

