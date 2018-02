LIVE Sci di fondo, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Marit Bjoergen nella leggenda: trionfo nella 30 km, Parmakoski argento, Nilsson bronzo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 30 km mass start a tecnica classica femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma femminile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con due grandi favorite e tante outsider

Marit Bjoergen è l’atleta da battere in questo ultimo appuntamento del fondo al femminile. La norvegese vuole conquistare la sua nona medaglia d’oro olimpica e chiudere alla grande la sua carriera a Cinque Cerchi ma l’impressione è che dovrà fare i conti ancora una volta con Charlotte Kalla, che l’ha battuta in due occasioni nelle gare individuali. Le possibili outsider sono da ricercare in casa Norvegia, Weng, Oestberg e Haga, tra le svedesi Andersson e Falk, le finlandesi Parmakoski e Niskanen e le statunitensi Diggins e Bjornsen

L’Italia schiera quattro atlete, senza particolari velleità, a caccia di un posto tra le prime 20: Elisa Brocard, Anna Comarella, Sara Pellegrini e Lucia Scardoni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 30 km mass start a tecnica classica femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed approfondimenti costanti. Si parte alle 7.15. Buon divertimento!













8.52: Si chiude qui l’ultimo live delle Olimpiadi di PyeongChang, grazie a tutti per averci seguito

8.51: Comarella è 34ma a 13’31”, OPellegrini 35ma a 13’49”

8.49: La prima delle azzurre, Brocard chiude al 27mo posto a 11’15”

8.40: Settima Diggins, ottava Stadlober, nona Weng, decima Sedova

8.39: Nilsson bronzo, quinto posto per Kalla che ha battuto tutte nel finale, sesta Niskanen

8.38: Parmakoski è argento e ancora un errore di Oestberg che stava imboccando il transito. Sarà bronzo per Nilsson

8.38: Oestberg attacca per il bronzo, Nilsson tiene e sa di essere più forte in volata

8.36: Quindicesima medaglia, nono oro, quinto individuale per Marit Bjoergen che entra nella leggenda del fondo e dello sport. La norvegese vince la 30 km olimpica di PyeongChang

8.36: Inizia la lunga passerella finale di Marit Bjoergen

8.34: Parmakoski torna a guadagnare sulle due inseguitrici… l’argento è quasi in ghiaccio per la Finlandia

8.32: Mancano poco più di 2 km al trionfo di Marit Bjoergen

8.29: Al km 26.25: Bjoergen prima, Parmakoski a 2′, Oestberg e Nilsson a 2’16”, Niskanen 2’40”, Kalla 2’51”, Diggins 3’07”, Stadlober, che sbaglia ancora strada, 3’37″… Incredibile

8.28: Al km 23.83 sono passati 9′ dal passaggio di Bjoergen e non è passata nessuna delle azzurre

8.25: Al km 24.76 Bjoergen prima, Parmakoski a 1’51”, Oestberg e Nilsson a 2’05”, Niskanen a 2’27”, Kalla a 2’40”, Diggins a 2’54”

8.21: Oestberg e Nilsson staccano Niskanen e si avvicinano minacciosamente a Parmakoski. Giochi ancora aperti per l’argento e il bronzo

8.19: Stadlober passa a 2’47”: l’austriaca ha perso oltre un minuto con lo sbaglio di percorso

8.17: Al km 22.5 Bjoergen passa prima, Parmakoski a 1’30”, Oestberg, Nilsson, Niskanen a 1’52”, Kalla a 2’17”, Diggins a 2’25”

8.16: Si rimescolano le carte perchè ora Oestberg e Nilsson, che hanno staccato Kalla, si stanno riportando su Niskanen e sarà lotta per il bronzo. Stadlober ha perso tantissimo

8.15: Stadlober in discesa è andata dritta, mentre il percorso prevedeva una curva. Gravi responsabilità anche dell’organizzazione che non aveva piazzato alcun cartello e i binari andavano anche dritti

8.13: Incredibile!!!!!!! Stadlober sbaglia il tracciato!!! L’austriaca si trova fuori dalla pista e ora strada spianata per le finlandesi

8.11: Si sfalda il terzetto all’inseguimento di Bjoergen. Niskanen cede sull’azione di Stadlober, tiene a fatica Parmakoski

8.09: Prova Stadlober a staccare le due finlandesi

8.07: Al km 18.75 Bjoergen prima, Stadlober, Niskanen e Parmakoski a 1’16”, Nilsson e Oestberg a 1’30”, Kalla in difficoltà a 1’33”, sembra non tenere il ritmo delle altre due

8.05: Al km 17.26 Bjoergen ha guadagnato ancora tantissimo! Niskanen è a 1’06” con Parmakoski e Stadlober, Kalla a 1’21”, raggiunta da Oestberg e Nilsson

8.02: Sconsolante il dato sulle azzurre. Neanche a metà gara Brocard, la migliore, è 29ma a 5’46”, Comarella a 6’13”, Pellegrini a 6’34”, Scardoni a 7’46”

7.59: Bjoergen passa a ritmo altissimo al km 15.88, a 50″ Parmakoski, Niskanen e Stadlober, a 1’06” Kalla che non riesce a recuperare al momento, Oestberg a 1’11”, Nilsson a 1’18”, Diggins a 1’22”

7.57: Kalla cambia gli sci, Stadlober, Parmakoski e Niskanen non cambiano e prendono una decina di secondi di vantaggio

7.56: Bjoergen cambia gli sci con calma “olimpica”. Ha tutto il tempo per fare le cose con calma

7.52: Al km 13.52 Bjoergen, gruppetto di Kalla a 41″, Oestberg, Nilsson e Diggins a 1′, Weng a 1’27”

7.46: Bjoergen ha accumulato già 21″ su Parmakoski, Kalla, Niskanen e Stadlober, a 29″ Diggins, a 33″ Nilsson e Oestberg, a 59″ il gruppo di Weng

7.43: Al km 11.25 Bjoergen sembra un treno, spinge con due braccia in pianura e ha un passo alternato efficacissimo. Kalla si è fatta riprendere da Niskanen, Stadlober e Parmakoski

7.41: Materiali fantastici per la Norvegia e Bjoergen se ne va! Kalla prova a tenere il ritmo, dietro devono tenere un passo più lento Niskanen, Parmakoski e Stadlober

7.39: La selezione è fatta! Bjoergen, Kalla, Niskanen, Parmakoski, Stadlober, Nilsson, Oestberg, Diggins davanti, Andersson è già a 20″, in difficoltà Weng a 26″ e Haga più indietro

7.37: Si forma un piccolo buco, otto atlete davanti sull’azione di Bjoergen. Azzurre con un passo da distacchi di altri tempi: più o meno 2′

7.35: Bjoergen e Kalla davanti al km 7.5: sono loro le più forti. Hanno preso qualche metro all’ingresso dello stadio

7.34: Rompe gli indugi Bjoergen al km 7 e torna a fare l’andatura in salita

7.30: Ora è Nilsson a fare l’andatura, gruppo allungato. Azzurre staccate di oltre un minuto dopo i primi 5 km di gara

7.27: Bjoergen continua la sua azione a ritmi elevati

7.25: Si assottiglia il gruppo di testa. Restano una quindicina davanti. Cade Diggins che fatica a ripartire

7.23: Forcing di Bjoergen che prova a fare la selezione. Sembra decisa la norvegese, grande favorita della vigilia ma deve stare attenta a non spendere troppo

7.22: Le azzurre sono già tutte staccate dal gruppo di testa che si sta formando di circa 25 atlete

7.21: Marit Bjoergen sembra voler rompere gli indugi, va in testa a fare l’andatura ed è lei a passare per prima al km 2.2

7.17: Gruppo compatto al km 0.88. Niskanen, Kalla e Bjornsen davanti

7.15: Partite!

7.10: Meno di cinque minuti alla partenza, le atlete si avviano verso la zona di avvio

7.03: Nella lotta per le medaglie potrebbero inserirsi la finlandese Parmakoski, le statunitensi Diggins e Bjornsen e la austriaca Stadlober che fin qui ha fatto meglio in tecnica libera ma è in grande condizione

6.52: La nostra migliore interprete, per quanto visto in queste due settimane, è Elisa Brocard, che proverà ad inserirsi nelle posizioni di testa. Per Lucia Scardoni, a sua volta, arriva una occasione per tornare nelle posizioni che le competono, mentre Anna Comarella e Sara Pellegrini partono senza nessuna speranza di prime piazze. Certo, i tempi di Gabriella Paruzzi e Stefania Belmondo sembrano distanti un secolo…

6.49: Al via anche le nostre Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard e Sara Pellegrini. Oggettivamente, per il nostro quartetto di fondiste, ci sono ben poche chance di primeggiare in una prova così lunga e massacrante.

6.45: In casa Norvegia difficile un’impennata delle due star di Coppa che qui hanno raccolto solo le briciole, Weng e Oestberg, mentre potrebbe essere Haga la carta giusta da podio, Gli Usa non dovrebbero essere un fattore in alternato ma da Diggins si può aspettare di tutto, così come da Bjornsen.

6.41: Nella lotta per l’oro è difficile spostarsi dal binomio sopra citato ma le outsider non mancano e sono più e meno le stesse delle altre gare, a partire dalla finlandese Parmakoski, anche lei plurimedagliata a PyeongChang.

6.38: Kalla ha iniziato alla grande la sua Olimpiade ma qualcosa ha lasciato sul campo nella seconda settimana pagando dazio alla fatica. In particolare nella team sprint, dove non è apparsa brillantissima. La tecnica, fino a qualche anno fa, sarebbe stata un problema, ora però non lo è piùperchè i miglioramenti di Kalla in classico sono evidenti.

6.34: A PyeongChang sono già arrivate due medaglie individuali e due di squadra per la mamma di Trondheim ma non basta. Per completare la leggenda Marit Bjoergen vuole l’oro pesante, quello individuale nella gara che chiude il programma e che resta impressa nel ricordo di tutti gli appassionati. La tecnica non la penalizza, anzi, la condizione c’è, qualche energia, inevitabilmente, se ne è andata ma la norvegese ha l’esperienza giusta per gestire al meglio le forze.

6.32: Sarà ancora un duello tra Bjoergen e Kalla? Probabile. La norvegese vuole lasciare il segno anche in Corea, in quella che, a meno di sorprese clamorose, dovrebbe essere la sua ultima gara olimpica, la conclusione di una storia meravigliosa.

6.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell”ultima gara di queste Olimpiadi Invernali 2018 a PyeongChang. Si chiude con la 30 km di sci di fondo a tecnica classica.

