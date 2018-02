LIVE Sci alpino, Discesa #2 Garmisch 2018 in DIRETTA (4 febbraio): si rinnova il duello tra Lindsey Vonn e Sofia Goggia. In palio la classifica di specialità

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera femminile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ultima battaglia in pista prima di volare in Corea del Sud e giocarsi le medaglie più importanti. Sulla mitica Kandahar si preannuncia una bella sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn dopo che ieri la statunitense ha beffato l’azzurra per appena due centesimi: l’americana vuole avvicinarsi ulteriormente al record di Stenmark, la bergamasca cerca ulteriore fiducia in vista della rassegna a cinque cerchi.

Le due principali contendenti se la dovranno però vedere anche con Lara Gut e Tina Weirather, l’Italia punterà anche su Nadia Fanchini e Johanna Schnarf. La speranza è che il meteo non faccia scherzi e che permetta il regolare svolgimento della gara dopo l’annullamento delle prove in programma giovedì e venerdì.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda discesa libera femminile di Garmisch: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

(foto Pier Colombo)