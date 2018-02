LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: scontro stellare tra Hanyu e Fernandez. La Spagna sogna l’oro 46 anni dopo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero maschile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie e si preannuncia uno spettacolo davvero stellare: il giapponese Yuzuru Hanyu ha quattro punti di vantaggio sullo spagnolo Javier Fernandez, sette sul connazionale Shoma Umo e otto sul cinese Boyang Jin. La caccia all’oro è partita: la Spagna sogna di vincere una medaglia d’oro ai Giochi dopo addirittura 46 anni dall’ultima volta (sarebbe soltanto la quarta, considerando tutti gli sport!), Hanyu sembra però avere un passo in più. L’Italia si affida al buon Matteo Rizzo che vuole migliorare la 23^ posizione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del programma libero maschile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.00. Buon divertimento a tutti.

