LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA sabato 24 febbraio: notte avara per l’Italia, dalle 12.00 le mass start di speed skating

uongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ultima battaglia per i colori nostrani in questi Giochi che volgono al termine e nei quali le chance da medaglia non si sono del tutto esaurite. Nella nottata i ragazzi dello snowboard nel PGS proveranno a regalarci forti emozioni in una prova che desta sempre spettacolo e, si spera, sia da ricordare. E poi la 50 km di fondo, la maratona delle nevi, nella quale il nostro Francesco De Fabiani, protagonista assoluto in staffetta, vuol dimostrare il proprio valore nella prova più lunga del programma di sci nordico. Non sarà facile ma lui vorrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. E poi nella mattinata italiana la mass start dello speed skating in cui Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Andrea Giovannini sfodereranno le loro carte migliori per regalarsi un sogno.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di sabato 24 febbraio ale Olmpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 02.00 per farvi compagnia tutta la giornata. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo