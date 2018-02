LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA domenica 11 febbraio: L’ITALIA SI SBLOCCA: WINDISCH BRONZO NEL BIATHLON!!! Kevin Fischnaller risale, si gioca il bronzo!

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”.

Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima occasione a cinque cerchi della carriera, mentre Dominik Paris dovrà far valere le sue doti di scivolatore. Attenzione alla mina vagante Christof Innferhofer: non avrà nulla da perdere e sa come si vince una medaglia alle Olimpiadi. Sempre in piena notte, ammireremo la regina del ghiaccio Carolina Kostner, impegnata nel team event di pattinaggio artistico insieme ad Anna Cappellini e Luca Lanotte

Mirino puntato anche sui 3000 metri di speed skating: Nicola Tumolero può davvero lottare per una medaglia, senza dimenticare Andrea Giovannini. Difficile, quasi impossibile, un podio nello skiathlon con Francesco De Fabiani, mentre nello slittino Kevin Fischnaller cercherà la rimonta epica per provare ad agguantare una medaglia di bronzo. Ad ora di pranzo, poi, grandi emozioni con la sprint maschile di biathlon: Lukas Hofer e Dominik Windisch dovranno realizzare la gara della vita al poligono per poter cullare il grande sogno. Non vi resta dunque che seguire la nostra Diretta Live per sapere in tempo reale e a qualsiasi ora cosa sta accadendo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Buon divertimento!

Il programma completo di domenica 11 febbraio – Tutti gli azzurri in gara domenica 11 febbraio













