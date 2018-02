LIVE Italia-Serbia, Europei calcio a 5 2018 in DIRETTA: 1-1, gli azzurri incominciano con un pareggio. Decisiva sfida alla Slovenia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, esordio degli azzurri agli Europei 2018 di calcio a 5. La nostra Nazionale sfiderà la formazione slava che l’altroieri ha pareggiato contro la Slovenia: i ragazzi di coach Menichelli vanno a caccia di una vittoria che garantirebbe la qualificazione anticipata ai quarti di finale, in caso di alto risultato ci giocheremmo tutto nella sfida conclusiva contro i padroni di casa.

A Lubiana, l’Italia partirà con tutti i favori del pronostico ma non sarà facile avere la meglio su degli avversari ostici e di buona caratura tecnica. Gli azzurri non possono perdere questo appuntamento e hanno a disposizione un’occasione ghiotta per continuare a farsi strada nella rassegna continentale: l’obiettivo è quello di riscattare la debacle di due anni fa con la speranza di ripercorrere le orme di Anversa 2014 che portarono alla vittoria finale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, esordio degli azzurri agli Europei 2018 di calcio a 5: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













ITALIA-SERBIA 1-1. Gli azzurri iniziano con un pareggio: sabato sera decisiva sfida contro la Slovenia.

Non calciamo neanche in porta! FINISCE QUI.

Ultimi 20 secondi. Italia in attacco.

20′ De Oliveira perde palla sulla sinistra nell’uno contro uno con Rajcevic.

Ultimo minuto…

19′ FALLO SU LIMA! Kogic ammonito, la Serbia entra in bonus: 5-5 il conto dei falli. Mancano 65 secondi.

19′ Si riparte, ultimi due minuti di gioco…

Gioco fermo. Kogic a terra. La Serbia chiama time-out. Tra poco giocheremo col portiere di movimento.

18′ Conclusione di Lima dalla lunga distanza, calcio d’angolo per l’Italia. Mancano 2’09”.

17′ L’Italia ne ha di più fisicamente, la Serbia è alle corde. Ora deve saltare fuori la qualità degli azzurri. Ultimi tre minuti di fuoco, bisogna giocare a tutta.

16′ Ancoraaaaaaa! Aksentijevic sul diagonale di De Luca.

16′ Giro palla totale dell’Italia, azzurri con personalità. Bisogna concretizzare…

15′ Ultimi cinque minuti di gioco. Ora le due squadre sono stanche ma l’Italia deve provarci, abbiamo le carte in regola per vincere la partita.

14′ De Oliveira calcia sull’esterno della rete, non era una ghiotta occasione, ci ha voluto provare.

14′ Merlim prova a smarcarsi ma calcia alto.

13′ MAMMARELLAAAAAAAA! Paratona a una mano sulla legnata di Rajcevic dalla destra. Brivido per gli azzurri. Non possiamo marcare strettamente e questi sono i risultati.

13′ Ora serve la massima concentrazione in difesa e soprattutto non dobbiamo commettere falli.

ITALIA-SERBIA 1-1. Ora tutti all’arrembaggio per la vittoria! Ricordiamo la situazione dei falli: 4-5, l’Italia ha esaurito il bonus.

12′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DE LUCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! PAREGGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Lo scugnizzo l’ha messaaaaaaaaaaaaaaa! Da subentrato va incontro alla rimessa di Honorio, tiro di prima intenzione e palla in mezzo alle gambe di Aksentijevic che finalmente crolla!

12′ Menichelli è visibilmente preoccupato in panchina. Gli azzurri hanno giocato benissimo ma hanno pagato a caro prezzo una palla su gioco fermo.

12′ Calderolli prova a sorprendere Aksentijevic ma calcia alto.

11′ L’Italia ha accusato il colpo. Gli azzurri devono ritrovarsi, non bisogna crollare mentalmente e fisicamente.

ITALIA-SERBIA 0-1. Mancano 10’15”. Si fa durissima, dobbiamo rimontare. E contro questo Aksentijevic non è facile….

10′ GOL. Mammarella respinge il calcio di punizione, Tomic sulla ribattuta tira a botta sicura, il pallone passa sotto le gambe di Honorio e finisce in rete.

10′ NOOOOOOOOOOOOOOOOO! Viene fischiato un fallo di Murilo su Tomic! E’ il quinto per l’Italia che esaurisce il proprio bonus. Non dobbiamo più commettere infrazioni altrimenti concederemo un tiro libero. Siamo a metà del secondo tempo.

9′ FALLOOOOOOOOOOOOOOO! Gran giocata di Murilo, Milosavic lo tira giù sulla fascia destro. Il serbo si prende il cartellino giallo e pareggiamo il conto dei falli: 4-4. Ricordiamo che dopo il quinto scatta il tiro libero.

9′ Oliveira non sta giocando benissimo. C’è bisogno di Honorio ora. Stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di gioco. Dobbiamo continuare a macinare gioco ma con pazienza. Attenzione anche ai falli: 3-4.

8′ ASSURDOOOOOO! MERLIIIIIIIIIIM tira una bomba all’angolino sinistro, Aksentijevic ci arriva all’ultimo con il piede. Sembra il miglior portiere del mondo…

8′ Ercolessi cerca di piazzarla ma è troppo debole, Aksentijevic para ancora una volta.

8′ Gli azzurri proseguono nel loro asfissiante cambio palla. Peric sta però guidando i suoi in difesa. Non è facile trovare i varchi.

7′ L’Italia sta salendo in quota, ora gli azzurri stanno dominando il campo, la Serbia indietreggia e sembra anche in debito d’ossigeno. Bisogna approfittarne.

7′ Ercolessi tirato giù da Ramic. Terzo fallo della Serbia, la situazione ora è critica anche per loro: 3-4 il conto falli, ricordiamo che dal quinto scatterà il tiro libero.

6′ Calderoli tirato giù sulla fascia, secondo fallo della Serbia.

6′ CLAMOROSOOOOOOOOO! Calderoli a due metri dalla porta sbaglia il tap-in vincente.

6′ PAZZESCOOOOOOO! Sta facendo di tutto! Aksentijevic mostruoso, ancora su Merlim dalla lunga distanza. ITALIA AGGRESSIVA IN ATTACCO!

6′ UN MIRACOLOOOOOOO! Aksentijevic vola per parare un micidiale tiro di Merlim! Il portiere serbo ci nega il gol ma si accascia a terra: soffre fisicamente, ha fatto un partitone.

Giustamente ammonito Radovanovic. Il pubblico però si sta scaldando, l’Italia sta praticamente giocando in trasferta.

6′ La partita è nervosissima! Radovanovic commette fallo su Ercolessi, manata in faccia. Primo fallo della Serbia nella ripresa.

6′ Fallo in attacco di Oliveria per un blocco. L’azzurro si prende anche il cartellino giallo! QUARTO FALLO DELL’ITALIA! Situazione critica.

5′ L’Italia aumenta i giri, palla a Ercolessi defilato sulla sinistra, tira una bomba ma ancora Aksentijevic è attento.

4′ MERLIIIIIIM! Due finte spaventose, tiro in porta ma ancora Aksentijevic si oppone.

4′ Lima esce bene e mura il piazzato di Rajcevic.

4′ ATTENZIONE! Murilo tira giù Tomic! Terzo fallo dell’Italia: ricordiamo che al quinto scatterà il tiro libero. L’Italia rischia tantissimo…

4′ Mammarella para bene un tiro di Peric dalla lunga distanza, poi Tomic calcia a lato. L’Italia ha comunque commesso già due falli…

4′ CARTELLINO GIALLO PER HONORIO! Ha perso palla sulla trequarti, Peric recupera il pallone e l’azzurro è costretto a tirare la maglia all’avversario per evitare che si involi da solo verso la porta di Mammarella.

3′ LIMAAAAAAAAAAAA! Pressing superlativo di Honorio, il pallone arriva a Lima che calcia a botta sicura ma Aksentijevic si inventa una superlativa parata di piede!

2′ Pressione altissima di Gabriel Lima! I serbi sembrano spaventati. Siamo in campo col 4-0 senza pivot. Dobbiamo dare una scossa alla partita.

1′ Murilo commette fallo da dietro su Tomic. Il primo della ripresa. Rajcevic lo batte ma non ci impensierisce.

21.38 INIZIA LA RIPRESA. In campo la formazione che aveva iniziato il primo tempo. Ora le rotazioni dovrebbero essere meno frequenti.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. ITALIA-SERBIA 0-0.

20′ NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! PALLA GOL PER L’ITALIA! Honorio ruba palla sulla trequarti, assist perfetto per Romano che però calcia fuori da distanza ravvicinata!

Sta succedendo poco in campo in questo finale.

Ultimo minuto del primo tempo.

19′ Lima cerca il tiro dalla lunga distanza dopo un bel controllo di Honorio, Kogic si immola.

19′ Lunga azione con giro palla completa, Ercolessi va al tiro ma è troppo alto.

18′ Ultimi tre minuti di gioco. Siamo sempre noi in possesso palla ma bisogna costruire una vera occasione da gol per impensierire questa Serbia che in difesa è perfetta. Ricordiamo anche il conto falli: solo 1 per parte.

17′ ANCORAAAAAA! MERLIM calcia ancora in porta ma troppo telefonato, Aksentijevic para. Otto tiri del nostro uomo sempre da lontano. Sta scaldando i guanti del portiere.

16′ Bravissimo Ercolessi, che marcatura su Tomic. Serbia in attacco, i nostri avversari toccano meno palloni ma costruiscono di più.

15′ Ercolessiiiiiiiiiiiiiiii! Melim alza di poco la palla sulla fascia sinistra, il compagno cerca il diagonale ma un grande Aksentijevic si oppone di piede. L’Itali c’è.

15′ Buona trama di gioco degli azzurri, Merlim tira dalla lunga distanza ma il pallone è troppo alto.

14′ Italia ancora in possesso palla ma ora la Serbia alza il pressing. Dobbiamo avere pazienza se vogliamo trovare il varco giusto per sbloccare la partita.

13′ Time-out della Serbia. L’Italia si sta ben comportando, tanto possesso palla ma poca incisività davanti alla porta. Per il momento la Serbia ha punto di più.

Cronometro fermo. Aksentijevic ha problemi a un sopracciglio. Mancano 7’28” alla fine del primo tempo.

13′ Rientrano Merlim, Ercolessi e De Oliveira. Cambia tanto Menichelli, risparmiamo le energie.

13′ Calderolli ruba il pallone sulla trequarta, vola verso la porta, uno-due con un compagno e poi va al tiro ma purtroppo troppo alto.

12′ Contropiede micidiale di Honorio che prova lo scavetto ma non inquadra la porta. Che peccato…

12′ MAMMARELLAAAAAAAAAAA! MIRACOLOOOOOOOO! Kogic calcia direttamente in porta, il nostro portiere devia sulla traversa! Che brivid.

12′ Radovanovic si gira bene su Murilo in area ma il nostro uomo si salva.

11′ Honorio-Murilo-De Luca da sballo ma manca l’ultimo passaggio per il tiro in porta. Che peccato…

11′ DE LUCAAAAAAA! Viene fuori bene su rimessa laterale e calcia forte in porta ma Aksentijevic blocca: che portiere.

10′ Siamo però troppo imprecisi nel giropalla, passaggi sbagliati che ci impediscono di insistere e pressare con continuità. Dobbiamo alzare il livello tecnico.

10′ Fischi dagli spalti! Pubblico con maggioranza serba. I nostri avversari stanno tenendo bene il campo soprattutto in difesa e pungono in contropiede.

10′ Peric si inventa una finta su Murilo, va via e tira, deviazione di Honorio ma Mammarella salva tutto!

9′ Menichelli sta cambiando i suoi uomini per dare il giusto minutaggio ai propri ragazzi e dosare le forze.

9′ MERLIIIIIIIIIIIIIIIM! CHE MISSILEEEEEEEEEEEEE! Tiro una legnata indirizzata sotto la traversa ma Aksentijevic si immola. Sul calcio d’angolo purtroppo non riusciamo a creare nulla di concreto.

9′ La Serbia attende, l’Italia si fa sentire con il possesso palla ma non è facile smuovere la difesa serba.

8′ Giropalla asfissiante dell’Italia, apertura a destra per Calderolli che defilato tira in porta ma Aksentijevic si oppone con l’ausilio del palo.

8′ Merlim tenta una bella imbucata ma ci rubano il tempo, contropiede rapidissimo, Rakic colpisce l’esterno della rete. Che brivido!

7′ De Oliveira ed Ercolessi non si intendono. Ci manca un riferimento solido davanti, la Serbia riesce a difendersi egregiamente.

7′ Merlim calcia da centrocampo, rasoterra debole che finisce sul fondo. Il campo si era aperto ma non è riuscito a sfruttarlo.

6′ Questo giro palla dell’Italia è davvero veloce ma la qualità non è ancora al massimo, siamo imperfetti. Questa volta è Merlim a sbagliare.

6′ Ercolessi si immola e stampa Tomic. Rimessa laterale nella nostra metà campo, Rajcevic vuole il pallone ma calcia altissimo.

6′ MERLIIIIIIIIIM! Bellissima finta sulla trequarti, si accentra e tira una bella bordata ma Aksentijevic si oppone in maniera efficace.

5′ Cambiano i quattro giocatori di movimento dell’Italia. Dentro Merlim, De Oliveira, Ercolessi.

4′ Giropalla rapido dell’Italia, Murilo sbaglia il passaggio per Honorio ma la Serbia non riesce a produrre nulla di interessante.

4′ Kocic prova uno slalom sulla fascia sinistra ma Lima lo ferma prontamente. Ci rimpossessiamo del pallone e proviamo a fare la partita.

3′ Mammarellaaaaaaaaaaa! Paratona su Peric da calcio piazzato dopo il fallo di Murilo su Rajcevic. La Serbia prova a farsi vedere.

3′ LIMAAAAAAAAAAAAAAAAA! Palla in mezzo per lui, si incunea nell’area e tira a botta sicura, Aksentijevic si inventa un miracolo. Grande occasione per l’Italia.

3′ Fallo di Rajkevic su Honorio all’altezza della trequarti.

3′ Perdiamo il pallone sulla trequarti e regaliamo una rimessa ai nostri avversari che cercano di costruire un’azione, in difesa ci comportiamo benissimo e recuperiamo prontamente la sfera.

2′ Stiamo dominando in fase di possesso. La Serbia non si fa vedere, due minuti in continua difesa di posizione senza mai toccare la sfera!

2′ Tentiamo uno schema, palla a Murilo che cerca il tiro ma viene ribattuto. Ripartiamo da una rimessa laterale.

2′ La difesa serba non si smuove e aspetta, gli azzurri prendono anche qualche fischio dal pubblico per il continuo giropalla.

1′ Incominciamo con un buon giro palla. Honorio a tutto campo, Lima in posizione più arretrata. Primo minuto interamente con il pallone tra i piedi dei nostri ragazzi che cercano di smuovere la difesa serba.

INIZIA LA PARTITA! L’Italia muove il primo pallone.

20.46 Un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Azeglio Vicini. L’Italia giocherà anche con il lutto al braccio.

20.44 I giocatori si stringono le mani, siamo pronti per iniziare. L’Italia se la gioco con un 4-0 senza pivot fin dall’inizio, la Serbia punta sulle parate di Aksentijevic e sul carisma di capitan Peric (era squalificato contro la Slovenia, gioca a Napoli) oltre che sulle qualità di tecniche di Kocic. Non sarà facile, ci aspetta una battaglia.

20.42 Ora l’inno della Serbia.

20.40 Suona per primo l’Inno di Mameli! A squarciagola con gli azzurri. I ragazzi sono carichissimi per questo debutto agli Europei.

20.40 Inni Nazionali.

20.38 La presentazione dei quintetti. ITALIA: Stefano Mammarella, Gabriel Lima, Humberto Honorio, Murilo, Sergio Romano. SERBIA: Miodrag Aksentijevic, Marko Peric, Mladen Kocic, Milos Simic, Slobodan Rajcevic.

20.37 Le squadre entrano in campo. L’Italia giocherà in bianco.

20.36 Ricordiamo anche gli altri azzurri a disposizione, entreranno sicuramente a partita in corsa. Miarelli, Ercolessi, De Luca, De Oliveira, Merlim, Fusari, Fortini, Baron, Calderolli. Merlin e De Oliveira sono indubbiamente i due migliori talenti.

20.35 La Serbia potrebbe essere un po’ stanca dopo la partita di 48 ore fa contro la Slovenia, l’Italia è invece più fresca all’esordio ma non sarà facile rompere il ghiaccio. Dieci minuti all’inizio della partita.

20.33 Ci affidiamo a quattro giocatori dinamici per mettere subito sotto pressione la Serbia. I ragazzi stanno ultimando il riscaldamento.

20.31 L’Italia si aggrapperà all’esperienza di Lima, leader indiscusso di questa squadra. Honorio sa prendersi i giusti rischi e può dire la sua in fase offensiva, avremo bisogno dell’intensità garantita da Sergio Romano e dal pressing alto di Murilo. Mammarella è una garanzia tra i pali che si alternerà con Miarelli.

20.30 Quindici minuti al fischio d’inizio, cresce l’attesa per il debutto dell’Italia agli Europei di calcio a 5.

20.29 La Serbia ha dunque recuperato due giocatori chiave come Aksentijevic e Peric che erano assenti contro la Slovenia.

20.28 FORMAZIONI UFFICIALI:

L’Italia schiera Stefano Mammarella tra i pali, il capitano Gabriel Lima, gli estrosi Humberto Honorio e Murilo, l’ottimo Sergio Romano.

La Serbia risponde con Miodrag Aksentijevic, Marko Peric, Mladen Kocic, Milos Simic e Slobodan Rajcevic.

20.25 C’è tanta attesa su questa Italia che ha indubbiamente i mezzi per fare bene. Ci affideremo soprattutto agli oriundi che costituiscono metà della nostra formazione. Mancano venti minuti al calcio d’inizio.

20.23 L’Italia deve riscattare l’opaca prestazione di due anni fa quando uscì ai quarti di finale. La speranza è quella di ripercorrere le orme dell’impresa di Anversa 2014 quando ci laureammo Campioni d’Europa.

20.21 I ragazzi di coach Menichelli partiranno con i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un avversario ostico che sarà in grado di impensierirci con una grande difesa. Non sarà facile segnare e bisognerà stare attenti anche nella nostra metà campo.

20.19 La nostra Nazionale si qualificherà ai quarti di finale vincendo questa sera. In caso di qualsiasi altro risultato tutto sarà rimandato al match di sabato contro la Slovenia.

20.17 Si gioca a Lubiana (Slovenia). La Serbia ha pareggiato l’altroieri contro i padroni di casa. L’Italia giocherà invece oggi la sua prima partita in questa rassegna continentale.

20.15 Buonasera a tutti! Alle 20.45 l’Italia scenderà in campo per affrontare la Serbia agli Europei 2018 di calcio a 5.

