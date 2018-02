LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni femminile 2018 in DIRETTA: 38-0. Transalpine implacabili

L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivano Francia ed Italia alla sfida che si terrà questa sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby.

Le transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante vittorie, ed hanno portato a casa due punti di bonus offensivo, siglando quattro mete per incontro, vincendo per 24-0 contro l’Irlanda all’esordio, bissando poi in trasferta in Scozia, imponendosi per 3-26. Le ragazze di Andrea Di Giandomenico al contrario arrivano da due sconfitte, entrambe giunte nelle seconde frazioni: con l’Inghilterra in casa per 7-42, dopo aver chiuso i primi 40′ sul 7-7, e in trasferta con l’Irlanda per 8-21, dopo il 3-7 con cui si era andati al riposo.

Si inizia alle 21.00 ora italiana, OA Sport seguirà l'evento con la sua diretta live testuale integrale in tempo reale. Buon divertimento! (Foto: FIR – utilizzo editoriale)













63′ Nulla da fare, le nostre avversarie liberano. Tutto da rifare.

60′ Siamo vicini ai 22 transalpine.

56′ La Francia non affonda il colpo, l’Italia respira ed inizia a guadagnare metri.

52′ Le francesi sembrano aver tolto il piede dall’acceleratore, ma di certo non stanno concedendo nulla in difesa.

48′ Si lotta in mezzo al campo, ma le azzurre non guadagnano terreno.

45′ Italia sempre in difficoltà, le nostre avversarie non marcano ma ci tengono nella nostra metà del campo.

42′ Francia ancora nei 22 italiani.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO. FRANCIA-ITALIA 38-0

40′ Tremouliere trasforma ancora: Francia-Italia 38-0.

40′ La Francia dilaga: quinta meta francese.

38′ Trasforma Tremouliere, infallibile finora. Francia-Italia 31-0.

37′ Implacabili le transalpine, che trovano già il punto di bonus: Tremouliere va in meta.

33′ Comoda trasformazione per Tremouliere. Francia-Italia 24-0.

32′ Terza meta delle padrone di casa: schiaccia in mezzo ai pali capitan Hermet.

28′ Transalpine padrone del campo, questo primo tempo è di assoluta sofferenza per le azzurre.

24′ Tremouliere arrotonda dalla piazzola. Francia-Italia 17-0.

20′ Fatica l’Italia a risalire il campo. Siamo rinchiusi nei nostri 22.

17′ Trasforma ancora Tremouliere. Francia-Italia 14-0.

16′ Meta Francia. Banet rimpingua il bottino delle transalpine.

14′ Mischia con introduzione italiana, ma le azzurre non riescono a guadagnare terreno.

10′ Riprende ad attaccare la squadra transalpina.

8′ Trasforma Drouin. Francia-Italia 7-0.

7′ Meta Francia. Lecat buca la difesa italiana.

5′ Mischia con introduzione dell’Italia, che può respirare.

3′ Francia subito arrembante, Italia nei propri 22.

INIZIA LA PARTITA!

21.00 Si stanno eseguendo gli inni, tutto pronto a Furiani.

