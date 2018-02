LIVE Chelsea-Barcellona, Champions League 2018 in DIRETTA: Antonio Conte alla prova Messi. Che sfida a Stamford Bridge!

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Chelsea-Barcellona, match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. A Stamford Bridge la squadra di Antonio Conte all’esame “Messi” e soci in una grande classifica del calcio europeo e mondiale che senza dubbio regalare spettacolo agli appassionati.

Un match tra due filosofie di gioco diverse: il calcio verticale dell’allenatore italiano contrapposto al palleggio catalano, vero e proprio marchio di fabbrica dei blaugrana anche se, rispetto al passato, il nuovo tecnico Valverde ha introdotto delle varianti sfruttando il talento stellare di Messi, Iniesta e Suarez. Una formazione che sta dominando in Spagna ed ha vinto agevolmente il proprio raggruppamento con la Juventus seconda. Da par suo i “Blues” in Premier League non stanno vivendo la loro migliore stagione e Conte farà leva anche su alcune delle sue individualità come Hazard e Morata per spuntarla. Un ruolo chiave toccherà a Kanté, perno del centrocampo della compagine britannica, che dovrà contenere le avanzate degli avversari e limitarne la pericolosità offensiva per consentire al Chelsea di presentarsi alla partita di ritorno con chance importanti di qualificazione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Chelsea-Barcellona, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Buon divertimento!













CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: profilo twitter Chelsea