LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA (17 febbraio): ottima Palmisano nei 3 km di marcia, Trost vince a 1.90 il titolo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Indoor 2018 di atletica leggera. Sabato 17 febbraio si assegneranno 11 tricolori, spettacolo garantito ad Ancona. In pista nomi importanti come quelli di Alessia Trost, Andrew Howe, Filippo Randazzo. Questa è l’ultima gara prima dei Mondiali al coperto in programma a Birmingham dal 1° al 4 marzo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Indoor 2018 di atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DI OGGI

17.41: Trio con 7.88 va in testa alla gara del lungo

17.32: Nella terza batteria dei 60 hs vittoria di ferrante, secondo Trgovcevic

17.25: Nella seconda batteria dei 60 hs vince Perini davanti a Montini

17.17: Livello non esagerato ma bella gara di salto in lungo con Tremigliozzi che va al comando con 7.71, tallonato da Howe che è secondo a 7.70, terzo Pianti a 7.69

17.14: Fofana vince la prima batteria dei 60 hs uomini in 7″81 davanti a Poccia e Bigoni

17.06: Borsi si aggiudica la terza batteria dei 60 hs in 8″23 davanti a Cattaneo e Latini

17.00. Di Lazzaro vince la seconda batteria dei 60 hs in 8″35 davanti a Wegierska e Taini

16.59: Howe si migliora a 7.64 e sale al secondo posto

16.57: Nel salto in lungo uomini Pianti con 7.69 va a condurre davanti a Trio e Howe

16.53: Bogliolo conquista la prima batteria dei 60 hs davanti a Oki e Carmasco

16.48: Nullo il primo tentativo di Randazzo nel lungo. Ci sono le tre batterie dei 60 ostacoli femminili.

16.44: Supera al secondo tentativo Matteo Capello quota 5.20 in modo molto brillante.

16.41: 7.53 il primo salto per Howe nella gara del lungo maschile mentre errore di De Angelis nell’asta a 5.20.

16.39: Sbaglia il suo primo tentativo a 5.20, Matteo Capello che ha deciso di entrare in gara con questa misura. Ci prova ora De Angelis ad affrontare questa misura.

16.37: Errore di Lama nel salto con l’asta a 5.20 mentre sta per iniziare il lungo maschile dove troveremo Andrew Howe. Favorito Randazzo.

16.33: Superano quota 5.10 nel salto con l’asta anche Marin (2°) e Lama (3°) ma è sempre a condurre il giovane De Angelis autore di una prestazione da urlo migliorando in due circostanze il suo primato tricolore allievi.

16.24: Nella serie 1 dei 1500 metri femminili si impone Chiara Casolari in 4:26.99 battendo Elisa Palmero (4:30.74) e Gaia Pigolotti (4:31.25).

16.19: Grandioso Ivan De Angelis! Primato italiano allievi ancora una volta per lui e con 5.10 si porta in testa alla graduatoria a precedere Ceban e Miani.

16.15: Campione italiano di Yassin Bouih (3’44″19) battendo in un arrivo all’ultimo respiro Abdikadar (3’44″33) ed Enrico Riccobon (3’45″48).

16.13: Francesco Fortunato campione italiano nei 5km di marcia in 18:55.26 (migliorado il proprio personale), unico ad abbattere il muro dei 19′ a precedere Dei Tos (19:50.57) e Giacomo Brandi (20:28.50).

16.09: PRIMATO ITALIANO ALLIEVI!!! Nel salto con l’asta per Ivan De Angelis che supera quota 5 metri migliorando il precedente record che gli apparteneva di 8 cm.

16.03: Sta per partire la finale diretta dei 1500 metri maschili.

16.00: Ci prova Ivan De Angelis nel salto con l’asta: 5.00 falliti non di molto mentre Ceban domina la scea con un percorso netto dai 4.50 ai 5.00.

15.56: Niente da fare per Alessia Trost che si conferma per la terza volta campionessa italiana ma non supera 1.95. Si ferma a 1.90 la friulana.

15.54: Secondo errore piuttosto netto di Alessia Trost a 1.95 con una rincorsa non così decisa nel salto in alto femminile.

15.52: Nel lungo femminile quando siamo all’ultima tornata di salti è sempre Vicenzino a svettare con 6.52 a precedere Fiorese (6.23) e Giovanardi (6.02).

15.49: Trost ci prova a 1.95 ma errore piuttosto netto della campionessa italiana.

15.47: Nel salto con l’asta maschile Miani e Ceban sono gli unici ad avere percorso netto dopo 4.90 in attesa di De Angelis.

15.45: Alessia Trost supera 1.90 al secondo tentativo.

15.42: Bel salto di Tania Vicenzino che raggiunge quota 6.52 che mette il sigillo in questa finale del lungo femminile.

15.39 Vallortigara terzo errore a 1.85 e dunque titolo italiano ad Alessia Trost già alla misura di 1.85.

15.38: Partono i ragazzi della marcia dei 5 km nel frattempo con Francesco Fortunato davanti.

15.35: Due errori per Vallortigara a 1.85 nel salto in alto donne mentre Trost bene a 1.85.

15.34: Terzo errore per la Furlani a 1.82 e dunque rimangono Trost e Vallortigara.

15.30: Per quanto riguarda la finale del salto in alto donne saranno Vallortigara (percorso netto a 1.75, 1.79, 1.82), Furlani (un errore a 1.79) ed Alessia Trost a contendersi il titolo.

15.26: Terzo titolo italiano per Antonella Palmisano nella 3 km di marcia: 11’55″31 e 13″ di miglioramento rispetto al tempo con cui aveva vinto lo scorso anno, sfiorando il primato italiano.

15.27: 10’20” a 2 giri dal termine per Antonella Parmisano nei 3km di marcia.

15.23: Ai 2000 metri 7’54″36 per la Palmisano che potrebbe attaccare il primato italiano della Giorgi.

15.21: 7’06” quando parlano 1200 metri alla fine. Ottimo l’incedere della marciatrice nostrana che continua a doppiare.

15.20: Facilissimo il salto di Alessia Trost a 1.79. Buon inizio per lei.

15.18: Palmisano al passaggio al passaggio del 1° km in 3’55″62 che domina la scena.

15.17: 6.39 per la Vicenzino che continua a svettare nel salto in lungo femminile.

15.16: Palmisano sempre davanti a tutte in questa 3 km donne.

15.14: Nel salto in alto donne percorso netto a 1.75 ed 1.79 per Elena Vallortigara con la Trost che dovrebbe iniziare a 1.79.

15.11: Sta per partire la 3 km di marcia con la nostra Antonella Palmisano protagonista (bronzo ai Mondiali di Londra).

15.10: Iniziata anche la finale del lungo femminile con un bel salto di Tania Vicenzino in 6.37 che stabilisce il primato personale.

15.07: In finale domani avremo dunque Bazzoni, Lukudo, Spacca, Folorunso, Milani e Vandi, con quest’ultima che andrà all’attacco del primato italiano juniores dopo averlo sfiorato in queste heat.

15.05: Chiara Bazzoni chiude in 54″42 va in finale, precedendo la Borga in 54″46.

15.04: Bazzoni, Borga, Cavalleri e Putti in lizza per l’unico posto disponibile per la finale in quest’ultima batteria.

15.02: Lukudo dunque la migliore in questa terza battera in 54″92 (unica finalista) che si mette alle spalle Anna Gresta (55″12) e Daniela Reina (55″41). Vedremo solo la vincitrice della batteria nell’atto conclusivo di 400 m donne.

15.00: Azione molto facile di Lokudo che arriva davanti in 54″92 per lei. Solo lei nell’atto finale. Attendiamo i riscontri ufficiali.

14.59: Reina, Lokudo, Gresta, Tirnetta e Lavrencic in questa terza batteria dei 400 metri. Cinque atlete per un posto in finale

14.57: Si impone dunque Maria Enrica Spacca con il crono di 54″45 a precedere Anna Polinari (54″88, primato personale) e Sofia Bonicalza (55″60). In finale solo la vincitrice di questa batteria dei 400 metri donne.

14.56: Gran tempo della Spacca che ottiene il crono di 54″46, rallentando nel finale, rimangono i due tempi di recupero per la finale i crono stabiliti nella batteria precedente.

14.55: Nella finale del salto con l’asta uomini misura di 4.70 superata da Miani, Madrassi, Ceban, Di Cerbo, Vianello e Marin.

14.51: 53″90 per Folorunso nella prima batteria dei 400 metri. In seconda piazza per Marta Milani 54″13 54″24 (solo 10 centesimi dal primato italiano junior) per Elisabetta Vandi. Tempo degno di menzione.

14.48: Ci si prepara alla prima batteria dei 400 metri femminili.

14.45: Nel frattempo ha avuto luogo la premiazione a Chiara Rosa. Una soddisfazione parziale, a quattro anni di distanza con l’azzurra che si è aggiudicata il bronzo del getto del peso femminile dei Campionati Europei indoor di Goteborg 2013. dopo la squalifica per doping della russa Yevgeniya. “Non sono semplicemente una misura ma sono Chiara. Dietro un quarto posto, come un sedicesimo, c’è sempre sacrificio”, queste le parole dell’atleta nostrana.

14.38: Marchetti, Smerekar, Pau, Rossi, Garibaldi Devoto, Modena e Schertel riescono a travalicare la misura di 1.65.

14.35: Alessia Trost che inizierà la sua prova a partire dalla misura di 1.79.

14.33: Iniziata anche la gara di salto in alto femminile con la nostra Trost osservata speciale. Marchetti, Smrekar, Pau e Rossi hanno superato la misura a 1.65.

14.29: Niente da fare per Alessandro Galati (48″39), Roberto Severi (49″55) e Federico Crisci (49″79).

14.27: Nella terza batteria dei 400 metri arriva davanti a tutti con Lorenzi che chiude in 48″21 ed in questa heat non ci saranno ripescaggi. Va in finale solo il vincitore.

14.25: Nella finale del salto con l’asta misura di 4.50 superata da Miani, Ceban e Menz.

14.23: Si impone dunque Aceti in 47″20 a precedere Romani in 47″44 e Lopez 47’84 (primo dei tempi di recupero per entrare nella finale di domani).

14.21: Si impone nella heat n.2 dei 400 metri uomini con Aceti in 47″20 a precedere un grande Romani il quale ha ottenuto sicuramente il personale. Attendiamo i riscontri ufficiali.

14.20: Sta per partire la seconda batteria con Aceti, Lopes, Ceriani, Romani e poi Veroli.

14.17: 47″35 per Tricca che si impone davanti a Lorenzo Valentini (46″72) ed Andrea Besio (47″72).

14.16: Besio, Valentini, Iachini e Tricca i primi atleti che si esibiranno nei 400 metri

14.11: Stanno per partire le batterei dei 400 metri uomini.

14.09: Di seguito il programma odierno:

14.15 Salto con l’asta – Finale (maschile)

14.30 Salto in alto – Finale (femminile)

14.50 Salto in lungo – Finale (femminile)

14.50 400m – Batterie (maschile)

15.10 400m – Batterie (femminile)

15.30 3000m di marcia (femminile)

15.50 5000m di marcia (maschile)

16.20 60m ostacoli – Semifinali (maschile)

16.40 Salto in lungo – Finale (maschile)

16.40 60m ostacoli – Semifinali (femminile)

17.05 1500m (femminile, in serie)

17.15 1500m (maschile, in serie)

17.30 Getto del peso – Finale (femminile)

18.05 60m ostacoli – Finale (femminile)

18.15 60m ostacoli – Finale (maschile)

14.08: Ad Ancona si assegnano 11 titoli. Riflettori soprattutto sul salto in alto con Alessia Trost, il salto in lungo con Filippo Randazzo e Andrew Howe e i 3000m di marcia con Antonella Palmisano. Da osservare anche i 60m ostacoli con Paolo Dal Molin e Hassane Fofane

14.06: Competizione importante per ottenere il “minimo” per qualificarsi alla rassegna iridata di Birmingham.

14.04: Si inizia con il salto con l’asta dai 4.50 e si dovrà saltare oltre i 5 metri per pensare alle medaglie.

14.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei campionati assoluti indoor d’atlatica ad Ancona

(foto FIDAL/Colombo)