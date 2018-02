Karate, Europei Giovanili 2018: l’Italia è prima nel medagliere! Nell’ultima giornata di gare arriva il bronzo di Michele Ciani

L’Italia sul tetto d’Europa nel karate. Il Bel Paese chiude infatti al primo posto nel medagliere gli Europei Juniores, Cadetti e Under21 di Sochi (Russia). Sono quindici le medaglie complessive ottenuti dai talenti azzurri in questo torneo: cinque ori, cinque argenti e cinque bronzi, che permettono al nostro movimento di imporsi davanti ai padroni di casa della Russia (5 ori, un argento, 8 bronzi) e alla Spagna (5 ori, un argento e un bronzo).

L’ultima giornata di gare, riservata al kumite Under21, ha però regalato un solo podio italiano: il bronzo di Michele Ciani nei -84 Kg. L’azzurro ha aperto il suo torneo con la netta vittoria per 5-0 con il bosniaco Vatric, poi sono arrivati i successi per 2-1 con lo svedese Ingemansson e per 3-1 con lo spagnolo Molina, che gli hanno permesso di raggiungere la finale di pool. Qui si è trovato di fronte il danese Corbalan, che lo ha sconfitto di misura per 2-1 ed è andato poi a conquistare il titolo. Ciani è approdato quindi alla finale per il bronzo, dove ha superato il serbo Anastasios con il punteggio di 4-1, andando così a centrale il risultato più importante della sua carriera. Nelle altre categorie gli azzurri sono stati invece tutti eliminati al primo incontro, con Samuele Marchese sconfitto 4-3 dal francese Kanagasingam nei -60 Kg, Roberto Ferraiolo superato 3-0 dal kosovaro Cenaj nei -67 Kg e Lorenzo Pietromarchi battuto 5-3 dal russo Mizov nei -75 Kg.

Passiamo quindi alle gare femminili, dove arriva la delusione per Alessandra Mangiacapra nei -55 Kg. La giovane promessa campana non è riuscita a ripetere le ottime prestazioni realizzate in Series A nella scorsa stagione e dopo le nette vittorie con la croata Garibovic per 3-0 e con la lettone Vica per 9-0, è stata eliminata al terzo turno dalla scozzese Craig per 5-1. Nulla da fare anche per Eleonora Lanzone (-50Kg), sconfitta al primo incontro di giornata dalla russa Asadullina per 3-1.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL KARATE

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIJLKAM