Juventus-Tottenham, Champions League 2018: come vederla in tv. Programma e orario della sfida d’andata

La Juventus è pronta per affrontare il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio: i bianconeri, dopo aver sconfitto la Fiorentina nell’anticipo del venerdì, si rituffano nell’avventura europea. Incomincia la fase a eliminazione diretta, primo match di fronte al pubblico dell’Allianz Stadium pronto a sostenere la formazione di Max Allegri: di fronte la rognosa squadra inglese che ha vinto il girone con il Real Madrid e che avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Si preannuncia una sfida intensa, equilibrata e molto difficile ma in cui la Juventus può dire la sua: i Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per conquistare una vittoria fondamentale in vista del match di ritorno in programma tra tre settimane.

Martedì 13 febbraio la Juventus affronterà il Tottenham in casa. Per l’andata degli ottavi di finale della Champions League, Allegri vuole schierare la migliore formazione a disposizione ma purtroppo deve fare a meno di Dybala, ancora ai box per un infortunio. I bianconeri sono però fortunati perché dovrebbero recuperare Douglas Costa che così giocherebbe nel tridente offensivo completato da Higuain e Mandzukic, i due terminali d’attacco a caccia di reti pesanti. A centrocampo agiranno Kedhira e Pjanic. Buffon torna tra i pali a caccia della Coppa dalle grandi orecchie, protetto dalla consueta difesa a 4 guidata dalla coppia centrale Chiellini-Benatia, con Alex Sandro e De Sciglio pronti a scatenarsi sulle fasce.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Tottenham, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO:

20.45 Juventus-Tottenham













(foto pagina Facebook Juventus)