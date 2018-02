Judo, European Cup Cadetti 2018: Assunta Scutto e Veronica Toniolo trionfano a Follonica, otto medaglie azzurre

Prima giornata di combattimenti a Follonica, sede della tradizionale tappa italiana dell’European Cup cadetti 2018 di judo. A brillare sono state soprattutto le azzurrine, capaci di conquistare ben otto medaglie, mentre i ragazzi si sono dovuti accontentare dei piazzamenti a ridosso del podio.

Partiamo dalla categoria 48 kg, dove la finale ha visto Alessia Scutto sconfiggere in appena sette secondi Sara Lisciani: le due hanno realizzato una tripletta insieme a Sara Zuccaro, bronzo, mentre il poker è sfuggito solo per via dell’ungherese Timea Kardos, che ha privato del podio Carlotta Avanzato. Vittoria anche per la quattordicenne Veronica Toniolo, che tra le 52 kg ha sconfitto per waza-ari l’uzbeka Nilufar Ermaganbetova, in una categoria dove Federica Silveri ha centrato il bronzo.

Lucrezia Tantardini ha raggiunto la finale delle 40 kg, nella quale però ha subito un waza-ari ed un ippon da parte della russa Veronika Borisova. Nella categoria più bassa in programma, è salita sul podio anche Giulia Giorgi, mentre Ilenia Salfi si è classificata quinta. Tra le 44 kg, dove si è imposta la croata Ana Viktorija Puljiz, è stata Silvia Giuseppa Drago a salire sul gradino più basso del podio.

Come detto, i ragazzi non sono riusciti a centrare la medaglia, raccogliendo ben sei “legni” con Cristian Miceli (50 kg), Thomas Scatolino (50 kg), Daniele Di Capua (55 kg), Vincenzo Skenderi (55 kg), Luigi Centracchio (66 kg) e Luca Gemmellaro (66 kg).

RISULTATI

MASCHILI

50 kg

1. SAAEV, Iznaur (RUS)

2. ISRAELYAN, Yuri (ARM)

3. GOMBAS, Balint (HUN)

3. GOMEZ LLORENS, Pedro (ESP)

5. MICELI, Cristian (ITA)

5. SCATOLINO, Thomas (ITA)

7. KOVACS, Bence (HUN)

7. SAKSLADU, Marcus (EST)

-55 kg

1. EROSHENKO, Sergey (RUS)

2. TORMAKOV, Vladislav (RUS)

3. DARBINYAN, Styopa (ARM)

3. VEREDYBA, Oleh (UKR)

5. DI CAPUA, Daniele (ITA)

5. SKENDERI, Vincenzo (ITA)

7. MATVEICIUC, Maxim (MDA)

7. MAUKS, Akos (HUN)

-60 kg

1. UMAEV, Shamil (RUS)

2. BARROS, Bruno (POR)

3. ADAMYAN, Vache (AUT)

3. SLAMBERGER, Lennart (GER)

5. DETARI, Daniel (HUN)

5. GALLEGO SAEZ, Daniel (ESP)

7. BALARJISHVILI, Georgios (CYP)

7. PELLETIER, Malcolm (CAN)

-66 kg

1. NAZAROV, Jaykhunbek (UZB)

2. JASHARI, Hamza (MKD)

3. OCSAI, Sandor (HUN)

3. PEA INSAUSTI, Javier (ESP)

5. CENTRACCHIO, Luigi (ITA)

5. GEMMELLARO, Luca (ITA)

7. NURIEV, Deniel (EST)

7. WIESINGER, Jakob (AUT)

FEMMINILI

-40 kg

1. BORISOVA, Veronika (RUS)

2. TANTARDINI, Lucrezia (ITA)

3. GEORGIEVA, Aleksa (BUL)

3. GIORGI, Giulia (ITA)

5. PEREZ SOLER, Eva (ESP)

5. SALFI, Ilenia (ITA)

7. PRADOS BARBERO, Maria (ESP)

7. SUSNIC, Lara (CRO)

-44 kg

1. PULJIZ, Ana Viktorija (CRO)

2. MUMINOVIQ, Erza (KOS)

3. DRAGO, Silvia Giuseppa (ITA)

3. VERSTRAETEN, Jente (BEL)

5. BALABAN, Anastasiia (UKR)

5. KURBONOVA, Khalimajon (UZB)

7. LUKINA, Iuliia (RUS)

7. METROT, Lea (FRA)

-48 kg

1. SCUTTO, Assunta (ITA)

2. LISCIANI, Sara (ITA)

3. KARDOS, Timea (HUN)

3. ZUCCARO, Chiara (ITA)

5. AVANZATO, Carlotta (ITA)

5. GYERTYAS, Roza (HUN)

7. KLEIN, Dorina (HUN)

7. SERRA, Chiara (GER)

-52 kg

1. TONIOLO, Veronica (ITA)

2. ERMAGANBETOVA, Nilufar (UZB)

3. AMKHADOVA, Mariam (RUS)

3. SILVERI, Federica (ITA)

5. FOEDE, Helene (GER)

5. PASCA, Alexandra (ROU)

7. ABRAHAM, Titanilla (HUN)

7. NUGAEVA, Liliia (RUS)

giulio.chinappi@oasport.it













Foto: Fijlkam