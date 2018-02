Hockey su pista, i migliori italiani della Coppa Italia 2018: Federico Pagnini capitano coraggioso, Davide Banini re dei bomber

La Coppa Italia degli italiani. Una Final Eight all’insegna delle giocate d’autore dei talenti azzurri è andata in scena al Capannino di Follonica nello scorso weekend, incoronando i padroni di casa, che hanno sconfitto il Forte dei Marmi al termine di una finale entusiasmante e hanno conquistato la nona Coppa Italia della loro storia. Stroardinarie le prestazioni dei portacolori del Bel Paese che militano nelle due compagini che si sono contese la vittoria, ma andiamo ad analizzare i migliori italiani della Final Eight 2018:

Federico Pagnini: è lui l’eroe del trionfo del Follonica. Bandiera e capitano del club che ha sollevato al cielo il trofeo, va segno in tutte e tre le partite della competizione, realizzando una fantastica doppietta in finale con cui ha tenuto a galla la sua squadra prima del colpo del ko timbrato da Martinez.

Davide Banini: se Pagnini è il protagonista della finale, lui è il mattatore delle prime due sfide. Stende il Lodi con una tripletta, poi ne rifila quattro al Valdagno. Capocannoniere del torneo, si conferma decisivo soprattutto nelle gare che contano.

Davide Motaran: apre le danze nella finale con un gran gol che illude il Forte dei Marmi, dopo aver trasformato il penalty decisivo nella lotteria dei rigori contro il Viareggio. La sua freddezza è fondamentale per le sorti del Forte, ma un’espulsione in finale macchia il suo eccellente torneo.

Giacomo Maremmani: la sua rete nei minuti conclusivi contro il Trissino risolve una grana importante per il Forte dei Marmi, che soffre oltremodo nella prima sfida, risolta dalla prodezza del suo jolly.

Mirko Bertolucci: a 45 anni si rivela ancora determinante. Un suo gol nelle battute finali del match contro il Breganze regala al Viareggio la chance dei supplementari, sfruttata al meglio dai toscani. Perno imprescindibile di un gruppo che ambisce a traguardi importanti.













Foto: Facebook Follonica Hockey