Hockey su pista, Eurolega 2018: Follonica, che spettacolo! Vince e passa il turno. Lodi già fuori dai giochi, in bilico Viareggio e Forte dei Marmi

Il Follonica è la prima squadra italiana qualificata ai quarti di finale dell’Eurolega 2017-2018. I toscani hanno prevalso 5-8 sul campo del La Vendéenne, scavando un solco incolmabile in classifica nel gruppo B e conquistando il pass per le gare ad eliminazione diretta con un match di anticipo e un secondo posto ormai praticamente certo alle spalle del Porto, primo con 13 punti e 4 lunghezze di vantaggio sul Follonica.

Ma le buone notizie per l’Italia finiscono qui. Il Viareggio, infatti, ha subito una pesante sconfitta interna per 2-4 ad opera del Reus Deportivo, ora matematicamente primo nel gruppo A, e dovrà necessariamente evitare di perdere l’ultima partita in casa dell’Oliveirense se vorrà guadagnarsi la qualificazione per i quarti di finale da seconda in classifica.

Ancor più complesso appare il compito che attende il Forte dei Marmi, sconfitto 2-4 in casa dal Barcellona e costretto a vincere sul campo del Benfica nell’ultima decisiva sfida del gruppo C. Disco rosso, infine, per il Lodi, che da campione d’Italia in carica, è costretto a salutare anzitempo l’Eurolega a causa del pareggio 1-1 contro il Liceo La Coruna e della contemporanea vittoria a Quevert dello Sporting Clube Portugal, che può disporre di 3 punti di vantaggio e dello scontro diretto a favore nel gruppo D, quanto basta per passare il turno e determinare l’eliminazione del club lombardo dalla competizione.

Con una squadra già qualificata (il Follonica) ed una eliminata (il Lodi), il giudizio per le italiane in questa prima fase dell’Eurolega dipenderà dalle sorti delle due squadre in bilico, il Viareggio e il Forte dei Marmi, chiamate ad un’impresa per passare il turno nell’ultimo match in programma il prossimo 10 marzo.













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey