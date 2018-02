Hockey su ghiaccio, Olimpiadi PyeongChang 2018: la fase finale comincia con i playoff. Stati Uniti all’esame Slovacchia, impegno agevole per la Finlandia

La seconda fase del torneo di hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018 inizia domani con i playoff. Nessuna squadra è stata eliminata dopo la fase a gironi: le prime tre dei tre raggruppamenti sono volate direttamente ai quarti di finale insieme alla migliore seconda, mentre per tutte le altre c’è il turno di qualificazione, con gli accoppiamenti determinati dal ranking globale della prima fase.

C’è grande curiosità per gli Stati Uniti. Gli americani si sono presentati a PyeongChang senza le stelle della NHL e nella fase a gironi non hanno di certo brillato, chiudendo con una sola vittoria e perdendo nettamente l’atteso duello con i russi del team OAR. Quel successo, però, è stato ottenuto proprio contro l’avversaria dei playoff, la Slovacchia. Una squadra in caduta libera da diversi anni, che proverà però a fare lo scherzetto agli USA. Nel girone fu una partita equilibrata, che gli americani riuscirono a risolvere solo nel finale. Chissà che l’inizio della seconda fase non possa tirare fuori il meglio del team a stelle e strisce.

Impegno molto più agevole per la Finlandia, che si è giocata il primo posto fino all’ultimo incontro con la Svezia, uscendo però sconfitta. La nazionale biancoblu rimane comunque una delle principali outsider del torneo e non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi della Corea del Sud, fin qui la squadra peggiore della manifestazione, con 0 punti, 1 gol segnato e ben 21 subiti, e proiettarsi verso lo scontro con il Canada. Molto più intrigante la sfida tra Svizzera e Germania. Entrambe hanno rispettato le attese, terminando i rispettivi gironi al terzo posto, ed ora hanno l’opportunità di raggiungere un risultato importante, ovvero i quarti del torneo olimpico. L’ago della bilancia pende leggermente dal lato degli elvetici, capaci di dare del filo da torcere alla Repubblica Ceca.

Chiude il programma dei playoff il match tra Slovenia e Norvegia. Grande solidità per gli sloveni, che hanno sorpreso gli Stati Uniti nel primo incontro prendendosi il secondo posto del girone. La Norvegia non dovrebbe rappresentare un problema: chi vince, in ogni caso, dovrebbe fare da vittima sacrificale al team OAR.

I playoff del torneo maschile di hockey su ghiaccio

Svizzera – Germania chi vince affronta la Svezia

Finlandia – Corea del Sud chi vince affronta il Canada

USA – Slovacchia chi vince affronta la Repubblica Ceca

Slovenia – Norvegia chi vince affronta il team OAR

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter IIHF