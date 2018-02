Hockey pista, Coppa Italia 2018: il tabellone dei quarti di finale. Programma, orari e tv

Tre giorni di spettacolo ed emozioni. La Final Eight di Coppa Italia 2018 andrà in scena al Capannino di Follonica tra venerdì 23 e domenica 25 febbraio e vedrà fronteggiarsi le prime otto classificate del girone d’andata del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. Il Forte dei Marmi cercherà di difendere il titolo conquistato un anno fa, ma dovrà vedersela con avversari decisamente motivati a portare a casa il prestigioso trofeo, che darebbe già un senso alla stagione delle squadre impegnate alla competizione.

All’esordio i toscani campioni in carica dovranno vedersela con il Trissino nel match sulla carta meno equilibrato del lotto, ma la storica imprevedibilità della Final Eight potrebbe trovare conferma anche quest’anno. Il Vadagno e il Bassano, intanto, apriranno le danze in un derby veneto tutto da gustare, mentre il Viareggio sfiderà il Breganze, reduce da ben sette vittorie consecutive in campionato e indicato tra le favorite per la vittoria finale. Ma il match clou dei quarti vedrà sfidarsi il Lodi, detentore dello scudetto, con i padroni di casa del Follonica, che tra l’altro hanno recentemente rifilato una cinquina al Forte dei Marmi e arriveranno carichi di motivazioni ed entusiasmo alla Coppa Italia.

Le semifinali si giocheranno sabato 24 febbraio, rispettivamente alle ore 19.00 e alle ore 21.00, mentre domenica 25 febbraio alle ore 19.00 andrà in scena la finale che assegnerà il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, che il Forte dei Marmi ad ottobre ha già messo in cassaforte. Non è prevista la copertura televisiva per l’evento, ma le partite saranno tutte visibili in Diretta Streaming su LNH TV.

PROGRAMMA E ORARIO



Final Eight Coppa Italia 2017-2018

Quarti di finale – Venerdì 23 febbraio

1 – Ore 15.00: Valdagno-Bassano

2 – Ore 17.00: Forte dei Marmi-Trissino

3 – Ore 19.00: Viareggio-Breganze

4 – Ore 21.00: Lodi-Follonica

Semifinali – Sabato 24 febbraio

5 – Ore 19.00: Vincente 1-Vincente 4

6 – Ore 21.00: Vincente 2-Vincente 3

Finale – Domenica 25 febbraio

Ore 19.00: Vincente 5-Vincente 6













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey