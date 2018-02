Giappone-Italia, Coppa Davis 2018: orario d’inizio e come vedere in tv e Diretta Streaming le partite di venerdì 2 febbraio. Il programma completo

Domani venerdì 4 febbraio inizierà il lungo weekend dedicato agli ottavi di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. L’Italia sarà impegnata contro il Giappone: sul veloce indoor di Morioka gli azzurri partono con tutti i favori del pronostico e cercano di portarsi subito sul 2-0 per compiere un primo decisivo passo verso il passaggio del turno.

Ad aprire la giornata sarà Fabio Fognini che sfiderà Taro Daniel, numero 2 della Nazionale di casa. A seguire toccherà ad Andreas Seppi che affronterà l’ostico Yuchi Sugita, capitano del Giappone vista l’assenza di Kei Nishikori.

Di seguito il programma dettagliato e tutti gli orari di Italia-Giappone, prima giornata (venerdì 4 febbraio) degli ottavi di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti otto ore rispetto a noi).

VENERDI’ 2 FEBBRAIO:

04.00 Taro Daniel vs Fabio Fognini

A seguire Yuichi Sugita vs Andreas Seppi