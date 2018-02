Calcio a 5, Europei 2018: Italia-Slovenia. Data, programma, orario d’inizio e tv: gli azzurri per volare ai quarti di finale

L’Italia si giocherà il tutto per tutto agli Europei 2018 di calcio a 5 affrontando la Slovenia nel match in programma sabato 3 febbraio. Gli azzurri, dopo aver pareggiato contro la Serbia, sono spalle al muro e sono costretti a battere i padroni di casa (o a pareggiare dal 2-2 con massimo 2 ammonizioni) per strappare la qualificazione ai quarti di finale. Si preannuncia un’autentica battaglia a Lubiana, i ragazzi di coach Menichelli avranno contro tutto il pubblico e dovranno realizzare una vera impresa se vorranno proseguire la propria avventura nella massima rassegna continentale.

Lima e compagni hanno sbattuto contro il muro di Aksentijevic, questa volta dovranno superarsi e vincere un incontro che si preannuncia complicato. Va detto che il 3-3 andrebbe bene a entrambe le formazioni ma gli azzurri giocheranno per vincere e proseguire a gonfie vele la propria avventura nella competizione.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2018 di calcio a 5. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 3 FEBBRAIO:

20.45 Italia vs Slovenia