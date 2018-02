Freestyle, Olimpiadi PyeongChang 2018: Cassie Sharpe davanti a tutte nelle qualificazioni dell’halfpipe. Maddie Bowman insegue

Le qualificazioni dell’halfpipe femminile a PyeongChang 2018 hanno premiato la canadese Cassie Sharpe. È stata lei, infatti, a chiudere con il miglior score dopo le due run che hanno qualificato le prime 12 con l’accesso alla finale. La nordamericana ha centrato due run oltre i 90 punti, con il 93.40 della seconda che le è valso il primo posto (93.00 nella prima run).

Sharpe si propone dunque come una delle grandi favorite in vista delle gara che domani assegnerà le medaglie. Dietro di lei ha chiuso la veterana francese Marie Martinod con 92.00 (91.60 nella prima), precedendo l’americana Brita Sigourney, leader di Coppa del Mondo, con due run da 90.60 punti. Le prime tre hanno mostrato di avere qualcosa in più ma la gara promette grande spettacolo ed un livello molto alto.

Al quarto posto della classifica c’è la statunitense Annalisa Drew con 86.00 punti, precedendo la giapponese Ayana Onozuka con 84.80. Sesta la grande favorita della vigilia, l’americana Maddie Bowman, detentrice del titolo olimpico, che però non ha brillato, chiudendo con 83.80. Vietato, però, considerarla tagliata fuori dalla lotta per l’oro. Anche un’altra favorita, la cinese Zhang Kexin, non si è espressa al meglio, terminando le qualificazioni in ottava posizione con 81.00 punti, dietro alla tedesca Sabrina Cakmakli con 81.80.

Chiudono il lotto delle qualificate la britannica Rowan Cheshire con 74.00, l’atleta dell’OAR Valeriya Demidova con 73.60, la canadese Rosalind Groenewoud con 73.20 e la francese Anais Caradeux con 72.80.

Foto: pagina Facebook Ayana Onozuka