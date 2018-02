Francia-Italia, Sei Nazioni 2018: le formazioni e i XV titolari delle due squadre

Tutto pronto per il ritorno del Sei Nazioni di rugby, che oggi vedrà in campo Francia ed Italia per l’anticipo della terza giornata. Gli azzurri vanno a caccia del colpaccio in casa dei galletti. Andiamo a scoprire le formazioni delle due squadre.

Francia

15 BONNEVAL Hugo (RC Toulon)

14 FALL Benjamin (Montpellier HR)

13 BASTAREAUD Mathieu (RC Toulon)

12 DOUMAYROU Geoffrey (Stade Rochelais)

11 GROSSO Rémy (AS Clermont Auvergne)

10 BEAUXIS Lionel (Lyon OU)

9 MACHENAUD Maxime (Racing 92)

8 TAULEIGNE Marco Union Bordeaux-Bègles)

7 CAMARA Yacouba (Montpellier HR)

6 LAURET Wenceslas (Racing 92)

5 VAHAAMAHINA Sébastien (ASM Clermont Auvergne)

4 GABRILLAGUES Paul (Stade Français Paris)

3 SLIMANI Rabah (ASM Clermont Auvergne)

2 GUIRADO Guilhem (cap) (RC Toulon)

1 POIROT Jefferson (Union Bordeaux-Bègles)

A disposizione:

16 PELISSIE Adrien (Union Bordeaux-Bègles)

17 PRISO Dany (Stade Rochelais)

18 GOMES SA Cedate (Racing 92)

19 TAOFIFENUA Romain (RC Toulon)

20 GALLETIER Kelian (Montpellier HR)

21 COUILLOUD Baptiste (Lyon OU)

22 TRINH DUC François (RC Toulon)

23 FICKOU Gaël (Stade Toulousain)

Italia

15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 47 caps)*

13 Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

12 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 7 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 35 caps)

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 131 caps) – capitano

7 Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 13 caps)*

6 Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 4 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 8 caps)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 101 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 10 caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 91 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 22 caps)*

a disposizione

16 Luca BIGI (Benetton Rugby, 8 caps)

17 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 4 caps)*

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 4 caps)

19 George Fabio BIAGI (Zebre Rugby Club, 20 caps)

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 4 caps)*

21 Edoardo GORI (Benetton Rugby, 67 caps)*

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 26 caps)

23 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 5 caps)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Foto: Lorenzo Di Cola