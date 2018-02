Fed Cup 2018: i risultati di sabato 10 febbraio. Repubblica Ceca ed Usa vicini alle semifinali

Va in archivio la prima giornata degli incontri valida per i quarti di finale della Fed Cup 2018 del World Group I. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto nei confronti di questo day-1.

Alla O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca) l’atteso confronto tra Repubblica Ceca e Svizzera sorride alle cece tornate nella loro formazione tipo. Nel primo match, l’ex n.2 del mondo (vincitrice di due Wimbledon) Petra Kvitova ha ottenuto il primo punto, perdendo malamente un set (il secondo) contro Viktorija Golubic (perso 6-1) ma poi dominando nel primo e terzo parziale, vinti 6-2 6-3, e regalando al pubblico presente la prima gioia di giornata. Nel 2° match, sulla carta quello più impegnativo per le padrone di casa, Barbora Strycova ha ben gestito la grinta e la determinazione di Belinda Bencic e con un 6-2 6-4 ha incamerato la seconda vittoria di questo confronto avvicinando la propria compagine alle semifinali.

Per quanto concerne le campionesse in carica degli Stati Uniti l’atteso ritorno di Serena Williams non si è tramutato nei singolari odierni. E’ stata infatti la sorella Venus a scendere in campo contro l’Olanda nel primo match affrontando Arantxa Rus. L’incontro non ha avuto storia: sul cemento indoor di Asheville la statunitense ha gestito in lungo ed in largo lo scambio chiudendo sul 6-1 6-4 in 1 ora e 21 minuti. Più difficoltosa, invece, la pratica per CoCo Vandeweghe. La n.17 del ranking WTA è stata costretta al terzo set da una coriacea Richel Hogenkamp, a segno nel primo parziale 6-4. La vittoria, però, della seconda frazione al tie-break dell’americana ha avuto un effetto devastante sulle mire della tulipana, ko 6-3 nel terzo parziale

Situazioni di parità invece tra Bielorussia-Germania e Belgio-Francia. A Minsk, le finaliste 2017 deludono un po’ le attese contro una squadra tedesca rivoluzionata e priva delle sue miglior giocatrici a partire da Angelique Kerber. Il punteggio di 1-1 tiene ancora aperto il discorso qualificazione. Al successo di Aryna Sabalenka contro Tatjana Maria (4-6 6-1 6-2) ha risposto Antonia Lottner, impostasi sulla ben più quotata Aliaksandra Sasnovich (7-5 6-4). A La Roche Sur Yon il capitano non giocatore delle transalpine Noah deve fare i conti con le assenze di Garcia e Cornet e dunque è tutto o quasi nelle mani di Kiki Mladenovic. Ebbene, la n.1 di Francia, nell’incrocio con il Belgio, non delude le attese: 6-2 6-4 a Kirsten Flipkens riportando in parità la sfida dopo che la semifinalista degli Australian Open 2018 Elise Mertens, in poco più di un’ora, si era liberata di Pauline Parmentier con lo score di 6-2 6-1. Appare chiaro che il match Mertens-Mladenovic di domani sarà determinante.

I RISULTATI DI SABATO 11 FEBBRAIO

Bielorussia-Germania 1-1

Repubblica Ceca-Svizzera 2-0

Francia-Belgio 1-1

Stati Uniti-Olanda 2-0













