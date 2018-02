Fed Cup 2018: i risultati dei quarti del World Group I. Germania e Francia avanti all’ultimo respiro

Si è completato il quadro dei quarti di finale di Fed Cup 2018: in semifinale si sfideranno Germania e Repubblica Ceca da una parte e Francia ed USA dall’altra. Molto diverse le storie delle quattro sfide: Germania e Francia hanno prevalso al doppio decisivo, mentre Repubblica Ceca ed USA hanno chiuso la pratica già al terzo singolare.

Sono state Venus Williams e Petra Kvitova a dare il punto decisivo alle rispettive selezioni (la Svizzera ha poi vinto un ininfluente doppio in Repubblica Ceca), mentre le teutoniche devono il loro essere state corsare in terra bielorussa alla coppia Groenenfeld/Maria, vincente, in rimonta sulla coppia di casa Marozava/Sabalenka. Le francesi invece devono ringraziare Hesse/Mladennovic, che hanno avuto la meglio, sempre in tre set su Flipkens/Mertens.

Fed Cup 2018 – World Group I – Quarti di finale

Bielorussia-Germania 2-3

Repubblica Ceca-Svizzera 3-1

Francia-Belgio 3-2

USA-Olanda 3-0













Foto: Profilo Facebook Venus Williams

roberto.santangelo@oasport.it