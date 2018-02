F1, Sebastian Vettel sulla SF71H: “Le sensazioni sono positive. La cosa più importante è aver completato quasi 100 giri”

E’ un Sebastian Vettel soddisfatto ma cauto quello che si presentato ai microfoni dei giornalisti presenti sul circuito del Montmelo (Spagna) per la seconda giornata di test collettivi riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1. Un day-2 particolare nel quale il tedesco, in vetta all’ordine dei temp, ha dovuto fare i conti con il gelo incontrato in pista e la neve caduta nell’ultima ora di prove. Un contesto inconsueto per i team ed i piloti che hanno dovuto fare di necessità virtù.

Nonostante questo, però il tedesco è contento del lavoro svolto: “La cosa più importante è aver completato quasi 100 giri, e considerando che in certi momenti ha anche nevicato, credo che alla fine della giornata di più non si potesse fare. Come si può immaginare è stato molto difficile far lavorare le gomme, e credo che tutti abbiamo lottato su questo fronte, con 3 o 4 gradi di temperatura, e l’asfalto che non ha superato i 10. Per il resto penso che la macchina funzioni bene, non abbiamo avuto alcun problema di affidabilità, e la sensazione è quella di aver fatto un passo in avanti. In termini di prestazioni non posso ancora dirlo, ma in termini di funzionamento generale, tutto è molto… fluido. Arrivare qui, accendere la macchina e riuscire a coprire questa distanza, è stato positivo, il solo fattore limitante è stato il meteo”, ha sottolineato il teutonico del Cavallino Rampante.

E pensando all’Australia e quale sarà la macchina al via del GP di Melbourne: “Non lo so, questo è ciò che abbiamo al momento. Naturalmente è stato pianificato del lavoro che porterà a delle evoluzioni, ma prima di tutto dobbiamo cercare di capire la monoposto, questa è la cosa più importante da fare in questi test. Macinare chilometri è la chiave in questa prima fase della stagione, poi ci concentreremo sulle prestazioni”.













