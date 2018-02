Parigi-Nizza 2018, il calendario e le date. Programma, orari e tv

Domenica 4 marzo prenderà il via la 76ma edizione della Parigi-Nizza, che si concluderà l’11 marzo dopo aver percorso sette tappe che attraverseranno la Francia da nord a sud. Un percorso molto interessante che offrirà un finale in pavé, una cronometro individuale e tre tappe adatte agli scalatori. Lo scorso anno trionfò il colombiano Sergio Henao davanti ad Alberto Contador e Daniel Martin. La corsa sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo con tutte le tappe.

Parigi-Nizza 2018

Domenica 4 marzo, Tappa 1 : Chatou-Meudon 135 km

Lunedì 5 marzo, Tappa 2 : Orsonville-Vierzon 187 km

Martedì 6 marzo, Tappa 3 : Bourges-Châtel-Guyon 210 km

Mercoledì 7 marzo, Tappa 4 : La Fouillouse-Saint-Étienne 18 km (cronometro individuale)

Giovedì 8 marzo, Tappa 5 : Salon-de-Provence-Sisteron 163 km

Venerdì 9 marzo, Tappa 6: Sisteron-Vence 188 km

Sabato 10 marzo, Tappa 7 : Nice-Valdeblore La Colmiane 175 km

Domenica 11 marzo, Tappa 8 : Nice-Nice 110 km

Foto: Pier Colombo