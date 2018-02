F1 in tv: Liberty Media lancia un nuovo canale in streaming per seguire i GP. In Italia non sarà disponibile

Liberty Media fa sentir sempre di più il proprio peso decisionale in F1. I nuovi gestori del Circus, infatti, lanciano un qualcosa di rivoluzionario nella fruizione dei GP in tv: per gli appassionati vi sarà un canale F.1 e una piattaforma multimediale per seguire in streaming i GP. Un posizionamento delle telecamere particolare, nuovi microfoni ed ulteriori applicazioni multimediali faranno parte del pacchetto.

“Abbiamo definito la strategia delle trasmissioni per il 2018 con molte modifiche – ha dichiarato Sean Bratches, responsabile commerciale della F.1 – Dall’Australia gli appassionati avranno telecamere che offriranno una migliore idea della velocità e nuovi spotter lungo la pista collegati con la regia per scegliere le zone topiche. Poi stiamo per lanciare la piattaforma streaming in Cina, Usa, America Latina, Messico Brasile, Germania, Francia, Belgio, Austria, Ungheria e alcuni Paesi nordici. È un progetto difficoltoso, ma abbiamo trovato l’accordo con i diritti ceduti a quei Paesi: pensiamo sia un metodo vincente per il futuro”. Per l’Italia non vi sarà alcuno streaming per via dell’esclusiva Sky che garantirà la diretta, per i suoi abbonati, di tutte le gare con differite e la diretta di 4 corse su TV8.

Una rivoluzione digitale che agevolerà una personalizzazione dei contenuti offrendo il servizio in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) ed estendendolo a Formula 2, GP3 Series e Porsche Supercup. Inizialmente sarà disponibile attraverso il web, con le app per i dispositivi mobile e le app TV introdotte su Amazon, Apple e Android. Il costo dell’abbonamento partirà da una base di 8/12 $ mensili mentre le tariffe annuali sono ancora da definire relativamente al mercato.













